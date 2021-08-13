Одеське море наповнили яйця кільчастих черв’яків – відпочиваючих попереджають про небезпеку

Експерти повідомляють про те, що одеські курорти стали ще менш привабливими для відпочиваючих через нашестя яєць кільчастих червів-поліхетів. Ці організми знаходяться на дні моря біля берегів і сильно дратують людей, що купаються.





Що відомо про ситуацію

Дану інформацію надав українець Владислав Балинський, який виявив безліч яєць поліхетів під час вивчення морського дна в одеських курортах. Свої запливи ентузіаст знімав на відео, показуючи всім бажаючим організми, які також разом з людьми відпочивають на берегах Чорного моря.

Під час дослідження дна Владислав виявив безліч медуз, включаючи:

гребневика;

аурелію;

корнерота.

Однак найбільше його зацікавили невеликі кульки, які засівали дно на березі. Дані округлі предмети нагадували крапельки ртуті, розташовані на морському дні. Пильне вивчення показало, що цими кульками є яйця морських черв’яків (поліхети). Дані кільчасті вкрай різноманітні в своїх варіаціях, деякі з них небезпечні для людини, так як під час зіткнення з шкірою людей виділяють отруту. Токсин не смертельний для людини, проте може викликати печіння і свербіж. Деякі пляжі буквально всіяні яйцями, тому туристам варто вести себе уважно, щоб не затьмарити літній відпочинок.

Також Балинський зазначив, що вода в морі вкрай брудна і каламутна. Ближче до дна рідина набуває зелений відтінок, а на поверхні має характерний запах болотної твані.