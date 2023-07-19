Ілон Маск розповів про наслідки у разі провалу українського контрнаступу

Американський мільярдер, власник соцмережі Twitter Ілон Маск заявив, що завдяки чисельній перевазі російські війська здобули б перемогу над українськими військами у разі їхнього контрнаступу, але все одно втрати були б колосальними. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter .

За словами бізнесмена, Росія перевершує Україну в кількості приблизно чотири до одного, тому «переможе у конфлікті на виснаження».

Мільярдер додав, що у разі провалу контрнаступу Києва Росія захопить набагато більше територій.

Наприкінці червня Маск писав , що стривожений через слова американського бізнесмена Девіда Сакса про те, що у Сполучених Штатах можуть почати закликати до «американізації» конфлікту в Україні у разі знищення Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Сакс нагадав у своєму Twitter, що американські сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь внесли до верхньої палати конгресу США резолюцію, де, серед іншого, йдеться про гарантії з боку НАТО для Києва у разі «знищення ядерного об’єкту в Україні».