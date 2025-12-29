Hardnews

«Нова пошта» відрила ще одне відділення з самообслуговуванням

GSMinfo29.12.2025

Ключові тези:

  • «Нова пошта» відкрила друге відділення самообслуговування у Києві, де клієнти можуть отримувати та відправляти посилки без операторів.
  • Процес отримання та відправлення посилок автоматизовано за допомогою цифрової помічниці Сенді.
  • Первинні результати показують високу ефективність: 27% відвідувачів обрали сервіс самообслуговування в перший день роботи відділення.
  • Компанія планує розширення мережі в п’яти нових містах та відкриття 20 відділень до 2026 року.
  • Кожен третій відвідувач стає постійним користувачем нового формату після першого досвіду.

«Нова пошта» відкрила у Києві друге відділення повного самообслуговування, де клієнти можуть отримувати та відправляти посилки без участі операторів та очікування в чергах. Наразі у столиці функціонують вже дві такі локації — №256 та №26.

Новий формат демонструє високу ефективність: за статистикою компанії, у перший день роботи відділення №256 27% клієнтів скористалися саме сервісом самообслуговування.

В тему

Процес взаємодії максимально автоматизовано за допомогою цифрової помічниці Сенді. Для отримання вантажу достатньо відсканувати штрихкод із застосунку або ввести номер телефону, оплатити доставку та забрати посилку з комірки, що автоматично підсвічується. Відправлення також спрощене: накладну створюють у терміналі чи смартфоні, а пакунок залишають у спеціальному боксі.

Компанія анонсувала масштабне розширення мережі вже з лютого. Географія покриття охопить п’ять нових міст:

  • Ірпінь,
  • Житомир,
  • Кропивницький,
  • Вінницю та Одесу.

Загалом на 2026 рік заплановано відкриття 20 повноцінних відділень нового зразка. Це доповнить існуючу інфраструктуру з 350 зон самообслуговування, що вже працюють по всій Україні.

У «Новій пошті» відзначають, що кожен третій відвідувач стає постійним користувачем нового формату вже після першого досвіду. Директор R&D департаменту Євгеній Хоменко прогнозує, що незабаром через автоматизовані зони та відділення проходитиме до 50% усього трафіку посилок.

Читай нас в Telegram без реклами!


Tags
GSMinfo29.12.2025
Back to top button