«Нова пошта» відрила ще одне відділення з самообслуговуванням

Ключові тези:

«Нова пошта» відкрила друге відділення самообслуговування у Києві, де клієнти можуть отримувати та відправляти посилки без операторів.

Процес отримання та відправлення посилок автоматизовано за допомогою цифрової помічниці Сенді.

Первинні результати показують високу ефективність: 27% відвідувачів обрали сервіс самообслуговування в перший день роботи відділення.

Компанія планує розширення мережі в п’яти нових містах та відкриття 20 відділень до 2026 року.

Кожен третій відвідувач стає постійним користувачем нового формату після першого досвіду.

«Нова пошта» відкрила у Києві друге відділення повного самообслуговування, де клієнти можуть отримувати та відправляти посилки без участі операторів та очікування в чергах. Наразі у столиці функціонують вже дві такі локації — №256 та №26.

Новий формат демонструє високу ефективність: за статистикою компанії, у перший день роботи відділення №256 27% клієнтів скористалися саме сервісом самообслуговування.

Процес взаємодії максимально автоматизовано за допомогою цифрової помічниці Сенді. Для отримання вантажу достатньо відсканувати штрихкод із застосунку або ввести номер телефону, оплатити доставку та забрати посилку з комірки, що автоматично підсвічується. Відправлення також спрощене: накладну створюють у терміналі чи смартфоні, а пакунок залишають у спеціальному боксі.

Компанія анонсувала масштабне розширення мережі вже з лютого. Географія покриття охопить п’ять нових міст:

Ірпінь,

Житомир,

Кропивницький,

Вінницю та Одесу.

Загалом на 2026 рік заплановано відкриття 20 повноцінних відділень нового зразка. Це доповнить існуючу інфраструктуру з 350 зон самообслуговування, що вже працюють по всій Україні.

У «Новій пошті» відзначають, що кожен третій відвідувач стає постійним користувачем нового формату вже після першого досвіду. Директор R&D департаменту Євгеній Хоменко прогнозує, що незабаром через автоматизовані зони та відділення проходитиме до 50% усього трафіку посилок.