Йде крізь стіни: Wi-Fi позбавили головного недоліку

Група вчених з Австралії зробили те, що може докорінно змінити технологію Wi-Fi. Вони навчилися налаштовувати цей тип з’єднання таким чином, щоб сигнал безперешкодно проходив крізь стіни.





Розроблений метод дозволяє збільшити радіус інтернет-покриття. При цьому в його основу лягло знання коефіцієнта відбиття стіни. Як тільки ці дані стають відомими, можна налаштувати хвилю таким чином, щоб перешкода перестала бути такою.

Фахівці відзначили, що новий метод також застосовний до всіх типів хвиль і до всього діапазону частот. Починаючи від радіохвиль і закінчуючи видимим світлом.

Нагадаємо, що раніше в Китаї представили перший роутер, який підтримує технологію Wi-Fi 7. Працює новинка на частоті 6 ГГц, а максимальна швидкість передачі даних становить 18 433 Мбіт/сек.