Представлені нові MacBook Pro з чіпами M3

Після чіпсетами серії M3 компанія Apple анонсувала нові MacBook Pro з діагоналлю 14 і 16 дюймів.

Тепер у базовій конфігурації 14-дюймовий ноутбук постачається з базовим процесором M3. Він прийшов на зміну 13-дюймової моделі MacBook Pro з M2 та сенсорною смугою Touch Bar.

Найголовніша візуальна зміна – новий колір Space Black, який замінив звичний Space Grey. Він темніший, і за словами Apple, менше збирає сліди від рук та пальців.

В іншому пристрої схожі на моделі MacBook Pro з чіпами M2 Pro, які вийшли лише на початку цього року. У них також три порти Thunderbolt 1.4, порт HDMI, кардрідер SD і роз’єм MagSafe для зарядки.

Базовий 14-дюймовий MacBook Pro з M3 і 8/512 ГБ пам’яті коштує від $1599, 14-дюймовий MacBook Pro з M3 Pro і 18/512 ГБ обійдеться в $1999, а найбільший ноутбук, 16-дюймовий MacBook Pro, з таким же конфігом коштує $2499.