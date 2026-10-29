HUAWEI представила два недорогі смартфони на Kirin з батареями на 6100 мАг

Компанія HUAWEI представила смартфони Enjoy 100 та Enjoy 100 Pro із процесорами Kirin і великими акумуляторами. Новинки отримали HarmonyOS 7, швидке заряджання та низку функцій захисту користувачів.

Під час презентації в Китаї HUAWEI показала два доступні смартфони Enjoy 100 та Enjoy 100 Pro, які доповнили старшу модель Enjoy 100 Pro Max. Попри схожий дизайн, пристрої помітно відрізняються характеристиками дисплеїв, камер і процесорів. Водночас обидві новинки оснащені акумуляторами ємністю 6100 мАг із підтримкою швидкого заряджання потужністю 40 Вт та працюють під керуванням операційної системи HarmonyOS 7.

Базова модель орієнтована на користувачів, яким потрібен відносно недорогий смартфон для повсякденних завдань. Версія Pro пропонує якісніший екран, потужніший процесор і значно кращі можливості для фотографування, але коштує дорожче.

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Чим відрізняються HUAWEI Enjoy 100 та Enjoy 100 Pro

Молодший HUAWEI Enjoy 100 отримав 6,56-дюймовий LCD-дисплей із роздільною здатністю 1612 × 720 пікселів і частотою оновлення 90 Гц. Його максимальна яскравість досягає 1150 ніт, а за продуктивність відповідає процесор Kirin 8000S. Основна камера має роздільну здатність 13 Мп, тоді як фронтальна отримала сенсор на 8 Мп. Смартфон важить приблизно 204 грами та пропонується з накопичувачем на 128 або 256 ГБ.

HUAWEI Enjoy 100 Pro оснащений більшим 6,7-дюймовим OLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2412 × 1080 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Екран підтримує високочастотне ШІМ-регулювання яскравості на 2160 Гц, а максимальна заявлена яскравість становить 1300 ніт. В основі смартфона лежить продуктивніший Kirin 8020A, а найдорожча версія з накопичувачем на 512 ГБ додатково отримала захисне скло Kunlun.

Помітна різниця є і в камерах. Версія Pro оснащена основним 50-мегапіксельним сенсором RYYB, який має краще працювати за недостатнього освітлення, а фронтальна камера отримала роздільну здатність 32 Мп. При цьому старша модель виявилася легшою за базову — її вага становить лише 192 грами. Виробник також заявляє про посилений корпус, який пройшов випробування на стійкість до падінь.

Нові функції HarmonyOS 7 та ціни смартфонів

Обидва пристрої працюють під керуванням HarmonyOS 7, у якій HUAWEI приділила особливу увагу безпеці. Система отримала функції виявлення підозрілих телефонних дзвінків, можливих спроб підміни голосу за допомогою штучного інтелекту та попередження про небезпечні вебсторінки. У версії Pro також реалізовані технології покращення зв’язку, які, за заявою компанії, допомагають швидше відновлювати підключення після перебування в зоні слабкого сигналу.

На китайському ринку смартфони продаватимуться за такими цінами:

Модель Пам’ять Ціна в Китаї Приблизно у гривнях Enjoy 100 6/128 ГБ 1399 юанів 9 600 грн Enjoy 100 6/256 ГБ 1699 юанів 11 600 грн Enjoy 100 Pro 6/128 ГБ 1799 юанів 12 300 грн Enjoy 100 Pro 6/256 ГБ 2199 юанів 15 000 грн Enjoy 100 Pro 6/512 ГБ 2699 юанів 18 500 грн

Офіційний старт продажів у Китаї запланований на 31 жовтня 2026 року. Про можливу появу HUAWEI Enjoy 100 та Enjoy 100 Pro в Україні виробник поки не повідомляв. Також варто враховувати, що китайська HarmonyOS 7 не передбачає звичного набору сервісів Google, тому перед придбанням імпортної версії смартфона слід перевірити сумісність із необхідними застосунками.