Hardnews

HUAWEI представила два недорогі смартфони на Kirin з батареями на 6100 мАг

Компанія HUAWEI представила смартфони Enjoy 100 та Enjoy 100 Pro із процесорами Kirin і великими акумуляторами. Новинки отримали HarmonyOS 7, швидке заряджання та низку функцій захисту користувачів.

Автор:
Андрій Оробець
Enjoy 100 та Enjoy 100 Pro

Компанія HUAWEI представила смартфони Enjoy 100 та Enjoy 100 Pro із процесорами Kirin і великими акумуляторами. Новинки отримали HarmonyOS 7, швидке заряджання та низку функцій захисту користувачів.

Зміст:

Під час презентації в Китаї HUAWEI показала два доступні смартфони Enjoy 100 та Enjoy 100 Pro, які доповнили старшу модель Enjoy 100 Pro Max. Попри схожий дизайн, пристрої помітно відрізняються характеристиками дисплеїв, камер і процесорів. Водночас обидві новинки оснащені акумуляторами ємністю 6100 мАг із підтримкою швидкого заряджання потужністю 40 Вт та працюють під керуванням операційної системи HarmonyOS 7.

Базова модель орієнтована на користувачів, яким потрібен відносно недорогий смартфон для повсякденних завдань. Версія Pro пропонує якісніший екран, потужніший процесор і значно кращі можливості для фотографування, але коштує дорожче.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин
Enjoy 100

Чим відрізняються HUAWEI Enjoy 100 та Enjoy 100 Pro

Молодший HUAWEI Enjoy 100 отримав 6,56-дюймовий LCD-дисплей із роздільною здатністю 1612 × 720 пікселів і частотою оновлення 90 Гц. Його максимальна яскравість досягає 1150 ніт, а за продуктивність відповідає процесор Kirin 8000S. Основна камера має роздільну здатність 13 Мп, тоді як фронтальна отримала сенсор на 8 Мп. Смартфон важить приблизно 204 грами та пропонується з накопичувачем на 128 або 256 ГБ.

HUAWEI Enjoy 100 Pro оснащений більшим 6,7-дюймовим OLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2412 × 1080 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Екран підтримує високочастотне ШІМ-регулювання яскравості на 2160 Гц, а максимальна заявлена яскравість становить 1300 ніт. В основі смартфона лежить продуктивніший Kirin 8020A, а найдорожча версія з накопичувачем на 512 ГБ додатково отримала захисне скло Kunlun.

Enjoy 100 Pro

Помітна різниця є і в камерах. Версія Pro оснащена основним 50-мегапіксельним сенсором RYYB, який має краще працювати за недостатнього освітлення, а фронтальна камера отримала роздільну здатність 32 Мп. При цьому старша модель виявилася легшою за базову — її вага становить лише 192 грами. Виробник також заявляє про посилений корпус, який пройшов випробування на стійкість до падінь.

Нові функції HarmonyOS 7 та ціни смартфонів

Обидва пристрої працюють під керуванням HarmonyOS 7, у якій HUAWEI приділила особливу увагу безпеці. Система отримала функції виявлення підозрілих телефонних дзвінків, можливих спроб підміни голосу за допомогою штучного інтелекту та попередження про небезпечні вебсторінки. У версії Pro також реалізовані технології покращення зв’язку, які, за заявою компанії, допомагають швидше відновлювати підключення після перебування в зоні слабкого сигналу.

На китайському ринку смартфони продаватимуться за такими цінами:

МодельПам’ятьЦіна в КитаїПриблизно у гривнях
Enjoy 1006/128 ГБ1399 юанів9 600 грн
Enjoy 1006/256 ГБ1699 юанів11 600 грн
Enjoy 100 Pro6/128 ГБ1799 юанів12 300 грн
Enjoy 100 Pro6/256 ГБ2199 юанів15 000 грн
Enjoy 100 Pro6/512 ГБ2699 юанів18 500 грн

Офіційний старт продажів у Китаї запланований на 31 жовтня 2026 року. Про можливу появу HUAWEI Enjoy 100 та Enjoy 100 Pro в Україні виробник поки не повідомляв. Також варто враховувати, що китайська HarmonyOS 7 не передбачає звичного набору сервісів Google, тому перед придбанням імпортної версії смартфона слід перевірити сумісність із необхідними застосунками.

TAGGED:
Поділитися цією статтею

Зараз на головній

Останні новини

Вас може зацікавити