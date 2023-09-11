Названо головну особливість нового бюджетного iPhone

Компанія Apple планує перейти на модеми 5G власної розробки у 2025 році, і першим пристроєм із новим чіпом стане бюджетний смартфон iPhone 4SE. Про це повідомляє видання GizmoChina, посилаючись на дані відомого аналітика TF International Мінґа-Чі Куо.

Куо також зазначив, що вихід смартфону був запланований на 2024 рік. Однак через проблеми Apple з виробництвом фірмових модемів 5G реліз було зсунуто. Інші подробиці про смартфон не розкриваються.

Куо пише, що Apple прагне максимальної незалежності від сторонніх розробників чіпів. Величезним кроком до цієї мети було переведення пристроїв Mac на процесори М-серії. Тепер справа за модемами, які будуть встановлюватися в смартфони та інші гаджети з функцією мобільного зв’язку.

Куо пише, що для досягнення незалежності у плані зв’язку Apple у 2019 році викупила у Intel підрозділ, який займається розробкою систем 5G. Поки роботи над фірмовим модемом не завершено, Apple продовжує використовувати компоненти Qualcomm. Наприклад, iPhone 14 використовується 5G-модем Qualcomm X65.

Цього тижня, 12 вересня, Apple проведе презентацію, під час якої покаже смартфони із серії iPhone 15, а також нові Apple Watch Series 9.