360 Гц, RTX 3080 Ti та Core i9: GIGABYTE представила геймерський ноутбук AORUS 17X YE

Тайванська компанія GIGABYTE офіційно представила новий топовий геймерський ноутбук AORUS 17X YE. Модель отримала 17,3-дюймовий IPS-дисплей роздільною здатністю Full HD 1920 × 1080 пікселів з покриттям антивідблиску і підвищеною частотою оновлення картинки в 360 Гц.





Основою моделі став найпотужніший флагманський шістнадцятидерний процесор Core i9-12900HX. Він складається з енергоефективних ядер E-Cores на базі архітектури Gracemont, що працюють на тактових частотах до 3,6 ГГц, та продуктивних ядер P-Cores на архітектурі Golden Cove, здатних розганятися до 5 ГГц. За обробку графіки відповідає дискретна відеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti з 16 Гбайт відеопам’яті формату GDDR6.

Передбачено два слоти під оперативну пам’ять стандарту DDR5-4800 та два роз’єми під твердотільні накопичувачі формату M.2. Є порти Thunderbolt 4, HDMI 2.1, mini-DisplayPort 1.4, USB 3.2 та 3,5-міліметровий аудіороз’єм.