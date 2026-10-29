HUAWEI представила два недорогих смартфона на базе Kirin с аккумуляторами емкостью 6100 мАч

Компания HUAWEI представила смартфоны Enjoy 100 и Enjoy 100 Pro с процессорами Kirin и емкими аккумуляторами. Новинки оснащены HarmonyOS 7, поддерживают быструю зарядку и обладают рядом функций защиты пользователей.
Во время презентации в Китае компания HUAWEI представила два доступных смартфона — Enjoy 100 и Enjoy 100 Pro, которые дополнили старшую модель Enjoy 100 Pro Max. Несмотря на схожий дизайн, устройства заметно отличаются характеристиками дисплеев, камер и процессоров. При этом обе новинки оснащены аккумуляторами емкостью 6100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт и работают под управлением операционной системы HarmonyOS 7.
Базовая модель предназначена для пользователей, которым нужен относительно недорогой смартфон для повседневных задач. Версия Pro отличается более качественным экраном, более мощным процессором и значительно лучшими возможностями для фотографирования, но стоит дороже.Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей
Чем отличаются HUAWEI Enjoy 100 и Enjoy 100 Pro
Младшая модель HUAWEI Enjoy 100 получила 6,56-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1612 × 720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Его максимальная яркость достигает 1150 нит, а за производительность отвечает процессор Kirin 8000S. Основная камера имеет разрешение 13 Мп, а фронтальная — 8 Мп. Смартфон весит примерно 204 грамма и предлагается с хранилищем на 128 или 256 ГБ.
HUAWEI Enjoy 100 Pro оснащён большим 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2412 × 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Экран поддерживает высокочастотную ШИМ-регулировку яркости на частоте 2160 Гц, а максимальная заявленная яркость составляет 1300 нит. В основе смартфона лежит более производительный процессор Kirin 8020A, а самая дорогая версия с накопителем на 512 ГБ дополнительно получила защитное стекло Kunlun.
Заметная разница есть и в камерах. Версия Pro оснащена основным 50-мегапиксельным сенсором RYYB, который должен лучше работать при недостаточном освещении, а фронтальная камера получила разрешение 32 Мп. При этом старшая модель оказалась легче базовой — её вес составляет всего 192 грамма. Производитель также заявляет о усиленном корпусе, который прошел испытания на устойчивость к падениям.
Новые функции HarmonyOS 7 и цены на смартфоны
Оба устройства работают под управлением HarmonyOS 7, в которой компания HUAWEI уделила особое внимание безопасности. Система получила функции обнаружения подозрительных телефонных звонков, возможных попыток подмены голоса с помощью искусственного интеллекта и предупреждения об опасных веб-страницах. В версии Pro также реализованы технологии улучшения связи, которые, по заявлению компании, помогают быстрее восстанавливать подключение после пребывания в зоне слабого сигнала.
На китайском рынке смартфоны будут продаваться по следующим ценам:
|Модель
|Память
|Цена в Китае
|Примерно в гривнах
|Наслаждайтесь 100
|6/128 ГБ
|1399 юаней
|9 600 грн
|Наслаждайтесь 100
|6/256 ГБ
|1699 юаней
|11 600 грн
|Enjoy 100 Pro
|6/128 ГБ
|1799 юаней
|12 300 грн
|Enjoy 100 Pro
|6/256 ГБ
|2199 юаней
|15 000 грн
|Enjoy 100 Pro
|6/512 ГБ
|2699 юаней
|18 500 грн
Официальный старт продаж в Китае запланирован на 31 октября 2026 года. О возможном появлении HUAWEI Enjoy 100 и Enjoy 100 Pro в Украине производитель пока не сообщал. Также стоит учитывать, что китайская HarmonyOS 7 не предусматривает привычного набора сервисов Google, поэтому перед покупкой импортной версии смартфона следует проверить совместимость с необходимыми приложениями.