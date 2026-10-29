HUAWEI представила два недорогих смартфона на базе Kirin с аккумуляторами емкостью 6100 мАч

Компания HUAWEI представила смартфоны Enjoy 100 и Enjoy 100 Pro с процессорами Kirin и емкими аккумуляторами. Новинки оснащены HarmonyOS 7, поддерживают быструю зарядку и обладают рядом функций защиты пользователей.

Во время презентации в Китае компания HUAWEI представила два доступных смартфона — Enjoy 100 и Enjoy 100 Pro, которые дополнили старшую модель Enjoy 100 Pro Max. Несмотря на схожий дизайн, устройства заметно отличаются характеристиками дисплеев, камер и процессоров. При этом обе новинки оснащены аккумуляторами емкостью 6100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт и работают под управлением операционной системы HarmonyOS 7.

Базовая модель предназначена для пользователей, которым нужен относительно недорогой смартфон для повседневных задач. Версия Pro отличается более качественным экраном, более мощным процессором и значительно лучшими возможностями для фотографирования, но стоит дороже.

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Чем отличаются HUAWEI Enjoy 100 и Enjoy 100 Pro

Младшая модель HUAWEI Enjoy 100 получила 6,56-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1612 × 720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Его максимальная яркость достигает 1150 нит, а за производительность отвечает процессор Kirin 8000S. Основная камера имеет разрешение 13 Мп, а фронтальная — 8 Мп. Смартфон весит примерно 204 грамма и предлагается с хранилищем на 128 или 256 ГБ.

HUAWEI Enjoy 100 Pro оснащён большим 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2412 × 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Экран поддерживает высокочастотную ШИМ-регулировку яркости на частоте 2160 Гц, а максимальная заявленная яркость составляет 1300 нит. В основе смартфона лежит более производительный процессор Kirin 8020A, а самая дорогая версия с накопителем на 512 ГБ дополнительно получила защитное стекло Kunlun.

Заметная разница есть и в камерах. Версия Pro оснащена основным 50-мегапиксельным сенсором RYYB, который должен лучше работать при недостаточном освещении, а фронтальная камера получила разрешение 32 Мп. При этом старшая модель оказалась легче базовой — её вес составляет всего 192 грамма. Производитель также заявляет о усиленном корпусе, который прошел испытания на устойчивость к падениям.

Новые функции HarmonyOS 7 и цены на смартфоны

Оба устройства работают под управлением HarmonyOS 7, в которой компания HUAWEI уделила особое внимание безопасности. Система получила функции обнаружения подозрительных телефонных звонков, возможных попыток подмены голоса с помощью искусственного интеллекта и предупреждения об опасных веб-страницах. В версии Pro также реализованы технологии улучшения связи, которые, по заявлению компании, помогают быстрее восстанавливать подключение после пребывания в зоне слабого сигнала.

На китайском рынке смартфоны будут продаваться по следующим ценам:

Модель Память Цена в Китае Примерно в гривнах Наслаждайтесь 100 6/128 ГБ 1399 юаней 9 600 грн Наслаждайтесь 100 6/256 ГБ 1699 юаней 11 600 грн Enjoy 100 Pro 6/128 ГБ 1799 юаней 12 300 грн Enjoy 100 Pro 6/256 ГБ 2199 юаней 15 000 грн Enjoy 100 Pro 6/512 ГБ 2699 юаней 18 500 грн

Официальный старт продаж в Китае запланирован на 31 октября 2026 года. О возможном появлении HUAWEI Enjoy 100 и Enjoy 100 Pro в Украине производитель пока не сообщал. Также стоит учитывать, что китайская HarmonyOS 7 не предусматривает привычного набора сервисов Google, поэтому перед покупкой импортной версии смартфона следует проверить совместимость с необходимыми приложениями.