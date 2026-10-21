Деньги утратят значение, а валютой станут киловатты. Новое предсказание Илона Маска

Илон Маск считает, что в будущем привычные нам деньги перестанут играть заметную роль. Стоимость ресурсов, по его мнению, люди будут оценивать по физическим показателям, прежде всего по энергии и массе. Об этом предприниматель рассказал в интервью своему биографу Уолтеру Айзексону.

По его словам, валюта никуда не исчезнет, но будет измеряться фундаментальными величинами физики, такими как мощность, киловатты, масса и энергия. Обычные же деньги, как убежден Маск, в будущем не будут ничего значить.

Основанием для такого прогноза он называет массовое внедрение искусственного интеллекта и роботов, а также дальнейшее освоение космоса, которые, по его мнению, многократно увеличат экономику. Автоматизированное производство сможет обеспечить людей практически любыми товарами и услугами, от базовых потребностей до дополнительных, и тогда накопление денег утратит прежний смысл.

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Кроме того, Маск проводит различие между распределением ресурсов и личным потреблением. По его словам, последнее ограничено естественными потребностями человека. Если же ИИ и роботы в конечном итоге возьмут на себя всю работу, людям останется посвящать время творчеству, увлечениям и тому, что доставляет удовольствие.

Впрочем, к таким прогнозам следует относиться с осторожностью. Идея измерять стоимость с помощью энергии не нова. Еще в 1930-х годах движения типа технократов предлагали заменить деньги «энергетическими сертификатами», но на практике такая система так и не заработала. Экономисты обычно напоминают, что даже в условиях чрезвычайного изобилия остаются дефицитные ресурсы, такие как земля, энергия или внимание людей, а вместе с ними и потребность в механизме их распределения. А сроки, в которые Маск обычно обещает технологические прорывы, нередко сдвигаются.

Для украинцев, для которых курс гривны и инфляция остаются повседневной темой, разговоры о мире без денег звучат особенно отдаленно. Однако сама дискуссия о том, как автоматизация изменит экономику и рынок труда, вполне реальна и затронет каждую страну.