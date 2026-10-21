Гроші втратять значення, а валютою стануть кіловати. Нове передбачення Ілона Маска

Ілон Маск вважає, що в майбутньому звичні нам гроші перестануть відігравати помітну роль. Вартість ресурсів, на його думку, люди оцінюватимуть через фізичні показники, насамперед енергію й масу. Про це підприємець розповів в інтервʼю своєму біографу Волтеру Айзексону.

За його словами, валюта нікуди не зникне, але вимірюватиметься фундаментальними величинами фізики, такими як потужність, кіловати, маса та енергія. Звичайні ж гроші, переконаний Маск, у майбутньому нічого не означатимуть.

Підґрунтям такого прогнозу він називає масове впровадження штучного інтелекту й роботів, а також подальше освоєння космосу, які, на його думку, багаторазово збільшать економіку. Автоматизоване виробництво зможе забезпечити людей майже будь-якими товарами та послугами, від базових потреб до додаткових, і тоді накопичувати гроші втратить колишній сенс.

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Окремо Маск розрізняє розподіл ресурсів і особисте споживання. Друге, за його словами, обмежене природними потребами людини. Якщо ж ШІ та роботи зрештою візьмуть на себе всю роботу, людям залишиться присвячувати час творчості, захопленням і тому, що приносить задоволення.

Втім, до таких прогнозів варто ставитися обережно. Ідея вимірювати вартість енергією не нова. Ще в 1930-х рухи на кшталт технократів пропонували замінити гроші «енергетичними сертифікатами», але на практиці така система так і не запрацювала. Економісти зазвичай нагадують, що навіть в умовах надзвичайного достатку лишаються дефіцитні речі, як-от земля, енергія чи увага людей, а разом із ними й потреба в механізмі їх розподілу. А терміни, у які Маск зазвичай обіцяє технологічні прориви, нерідко зсуваються.

Для українців, для яких курс гривні та інфляція лишаються буденною темою, розмови про світ без грошей звучать особливо віддалено. Проте сама дискусія про те, як автоматизація змінить економіку й ринок праці, цілком реальна й торкнеться кожної країни.