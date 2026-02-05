Hardnews

Чутки спростовано: Samsung Galaxy S26 Ultra не отримає вбудованих магнітів

Автор: GSMinfo
Magsafe Samsung

Інформація про те, що новий флагман Samsung отримає аналог системи MagSafe, не підтвердилася. Авторитетний інсайдер Ice Universe, посилаючись на власні джерела, заявив, що в корпусі Galaxy S26 Ultra не буде вбудованих магнітів.

Деталі:

  • Аксесуари необхідні: Для використання магнітних бездротових зарядок стандарту Qi2 власникам смартфона доведеться, як і раніше, купувати спеціальні чохли з магнітним кільцем.
  • Ймовірна причина: Експерти припускають, що відмова від інтегрованих магнітів пов’язана з конструктивними особливостями стилуса S Pen. Перо працює на основі електромагнітного резонансу, і сильні магніти всередині корпусу могли б створити перешкоди для його коректної роботи.

Офіційна презентація лінійки Galaxy S26 запланована на 25 лютого.

Читай нас в Telegram
Там все по ділу і без реклами
Підписатися
Поділитися цією статтею

Залишайся на зв'язку

Telegram Facebook Twitter Youtube

Зараз на головній

Create an Amazing Tech News Website
Discover thousands of options, easy to customize layouts, one-click to import demo and much more.

Вас може зацікавити