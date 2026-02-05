Чутки спростовано: Samsung Galaxy S26 Ultra не отримає вбудованих магнітів

Інформація про те, що новий флагман Samsung отримає аналог системи MagSafe, не підтвердилася. Авторитетний інсайдер Ice Universe, посилаючись на власні джерела, заявив, що в корпусі Galaxy S26 Ultra не буде вбудованих магнітів.

Деталі:

Для використання магнітних бездротових зарядок стандарту Qi2 власникам смартфона доведеться, як і раніше, купувати спеціальні чохли з магнітним кільцем. Ймовірна причина: Експерти припускають, що відмова від інтегрованих магнітів пов’язана з конструктивними особливостями стилуса S Pen. Перо працює на основі електромагнітного резонансу, і сильні магніти всередині корпусу могли б створити перешкоди для його коректної роботи.

Офіційна презентація лінійки Galaxy S26 запланована на 25 лютого.