Відома ціна та дата виходу Xiaomi Mi Band 8

Остання модель «народного» смарт-браслету Xiaomi Mi Band 8 готується підкорювати міжнародний ринок. Глобальна версія гаджета засвітилася на сайті одного з польських рітейлерів. Причому надбанням громадськості стала як роздрібна ціна пристрою, так і передбачувані терміни постачання у європейському регіоні.

Продаж новинки має розпочатися 3 жовтня , а заявлений цінник – 199 злотих. Це еквівалентно приблизно 48 $. Що стосується дизайну та технічних характеристик, то вони у глобальній версії залишаться без змін. Варто уточнити, що поки йдеться про звичайний Mi Band 8, Pro-версія трекера не згадувалася взагалі.

Нагадаємо, що Mi Band 8 оснащений 1.6-дюймовим AMOLED-екраном із функцією Always On Display та водонепроникним до 50 метрів корпусом. Він вміє вимірювати частоту пульсу, кількість кроків та рівень кисню у крові. Головною відмінністю новинки від минулих поколінь є новий спосіб кріплення ремінців, а також різноманітність змінних аксесуарів різного форм-фактора та матеріалів.