Блогера, який показав iPhone 14 Pro Max раніше дозволеного, оштрафували на 1 мільйон гривень

Незважаючи на те, що продаж смартфонів лінійки iPhone 14 почнеться лише 16 вересня, в Китаї перші партії почали розсилати раніше часу. У зв’язку з цим прямий ефір з оглядом одного з перших власників iPhone 14 Pro Max був заблокований, а сам він отримав штраф у розмірі 200 тис. юанів (близько 1 мільйона гривень).





Зазначається, що стрімер з Китаю вирішив скористатися ситуацією та показати ексклюзивне розпакування та тест смартфона у прямому ефірі. Однак у такий спосіб він порушив ембарго, внаслідок чого на нього і були накладені санкції та великий штраф.

За час огляду блогер встиг наживо показати нове фіолетове забарвлення iPhone 14 Pro Max і протестувати пристрій у бенчмарку AnTuTu, в якому смартфон набрав 969 тис. балів. Завдяки гучній трансляції йому вдалося набрати близько 500 нових передплатників, що мало за мірками китайської соцмережі Weibo.

Також у цьому випадку санкції були накладені і на постачальників – Apple внесла дилерів до чорного списку на 8 тижнів. Тільки після цього магазин зможе продовжити торгувати новими моделями.

Офіційний старт продажів iPhone 14 у всьому світі відбудеться 16 вересня. Однак через ажіотаж навколо новинок їх доставка в деяких випадках може затриматися аж до листопада. Точні терміни початку продажу нових смартфонів Apple в Україні не називаються.