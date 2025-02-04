Деякі ПК не бачать RTX 5090 та RTX 5090D після встановлення драйверів

Запуск RTX 5090 виявився нелегким для компанії Nvidia. Геймери зіткнулися не тільки з низькою доступністю відеокарт на початку продажів, але й з проблемами виявлення чіпів комп’ютером.

Перші повідомлення про збої в роботі карт надійшли з Китаю, де RTX 5090D (моделі з обмеженим ШІ) перестали визначатися комп’ютерами. Схожі проблеми виникають і з RTX 5090.

Під час встановлення драйверів екран стає чорним, а комп’ютер перестає розпізнавати відеокарту. Проблема може стосуватися чіпів від різних виробників, таких як Colorful, Manli, Gigabyte та Asus.

Наразі невідомо, чим саме викликані ці проблеми. Можливо, це пов’язано з програмним забезпеченням або ж з апаратним забезпеченням самих відеокарт.

Компанія Nvidia поки що не прокоментувала ситуацію. Геймерам, які зіткнулися з подібними проблемами, рекомендується звернутися до виробника відеокарти або ж до Nvidia для отримання допомоги.