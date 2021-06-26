Таємнича спіраль в небі жахнула людей: що це було насправді

Спіраль збільшилася в розмірах за лічені секунди, а потім просто зникла, розчинившись в нічному небі. Побачене збило з пантелику місцевих жителів. Було зроблено кілька фото, вони швидко поширилися в соцмережах.





Деякі порівняли загадкову спіраль з порталом з фільму «Доктор Стрендж», але, природно, це не могло бути правдою. За вивчення явища взялися фахівці.

Виявилося, що нічого фантастичного в спіралі немає: причиною її виникнення стала ракета, точніше, паливо, яке вона випустила. Астрономи навіть встановили, що це була китайська ракета Long March 2C, запущена 18 червня.

«Спіраль виникає, коли ракета “перекидається” при польоті, викидаючи паливо. Так як фігура знаходиться в космосі, де немає повітря, який міг би зіпсувати її форму, спіраль може бути видна в небі досить довго. На Землі вітер б розігнав або спотворив її набагато швидше », – пояснили вчені.

Фахівці також відзначили, що це як мінімум вдруге, коли жителі тихоокеанських островів спостерігають подібне явище. Попереднє сталося 7 травня через інший китайської ракети.