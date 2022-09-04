Українці скуповують обігрівачі: експерти назвали економні альтернативи

Зараз на ринку помітний справжній ажіотаж на обігрівачі. Українці вже готуються до зими, та намагаються утеплитись. Попит на них виріс у рекордних 20 разів. Разом із тим зріс попит на ноутбуки та аксесуари до них для онлайн навчання та роботи.





Продажі поступово відновлюються. Це підтвердив комерційний директор мережі магазинів Comfy Іван Павлик.

Люди скуповують будь-які моделі обігрівачів: масляні, дуйчики, керамічні панелі. Збільшення попиту сприяє підвищенню цін. Тому, щоб придбати техніку без переплат рекомендовано шукати альтернативу.

Так, наприклад, досі недооцінені кондиціонери. Найчастіше їх купують влітку для охолодження приміщень. Але вони чудово справляються із нагрівом. Та й електричну енергію використовують економніше. Керамічні панелі, обігрівачі UFO також добре себе зарекомендували.

Люди почали більше цікавитись електрокамінами. Їх можна встановити у квартирі. Вони не лише додають затишку інтер’єрові, а й чудово зігрівають приміщення. Імітація вогню діж заспокійливо на нервову систему.

Масляні обігрівачі дуже енергозатратні. Для квартир та будинків зі старою проводкою вони можуть спричинити багато проблем.

Калорифери, або ж як звикли говорити у народі «дуйчики» також непогано обігрівають, але помітно сушать повітря. Саме через це їх не рекомендовано регулярно тримати увімкненими.

Власники приватних будинків більше купують твердопаливні котли та буржуйки. Якщо є місце для тримання дров, вугілля, такі джерела тепла будуть практичними. До того ж на сучасних моделях обладнання панелі ля приготування їжі.

Однак залишається ще одне незакрите питання. Чи витримають електромережі такої напруги із початком перших реальних холодів?

Зростаючий попит на комп’ютери, планшети та ноутбуки свідчить про те, що громадяни адаптувались о нових умов життя. Поступово люди повертаються до звичних справ, але в інших реаліях.