Анонсовано бюджетний Android-смартфон Nokia G11 Plus

Смартфон оснащений 6,5-дюймовим дисплеєм із роздільною здатністю екрану HD+ (1600×720 пікселів). Про новинку пише GizmoChina.





Пристрій пропонує 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ вбудованої. Останню можна розширити до 512 ГБ за рахунок картки пам’яті MicroSD. На даний момент виробник не повідомив, який процесор встановлений усередині, але, ймовірно, це восьмиядерний Unisoc T606 із тактовою частотою 1,6 ГГц.

На задній панелі розміщена подвійна камера з 50-мегапіксельним головним датчиком та 2-мегапіксельним додатковим об’єктивом. На лицьовій стороні є 8-мегапіксельна камера для селфі та відеодзвінків. Це непогане покращення, якщо порівнювати з основною камерою на 13 Мп Nokia G11.

Новинка працює під керуванням операційної системи Android 12. Пристрій отримуватиме оновлення ОС протягом двох років і патчі безпеки протягом трьох років. Живить гаджет акумулятор ємністю 4000 мАг.

Телефон доступний у двох колірних варіантах – вугільно-сірому та блакитному. В даний час компанія не розкрила інформацію про ціни, але, за даними джерела, пристрій коштуватиме близько 150 доларів ( і незабаром стане доступним для покупки в деяких регіонах.