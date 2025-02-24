Експерти порівняли Samsung Galaxy S25 Ultra з iPhone 16 Pro Max та заплутались

Суперфлагман Samsung Galaxy S25 Ultra порівняли з топовим iPhone 16 Pro Max. Galaxy S25 Ultra і iPhone 16 Pro Max – це найнавороченіші актуальні смартфони Samsung і Apple.

За габаритами смартфони приблизно рівні. Але Samsung Galaxy S25 Ultra легший, важить 218 г. У iPhone 16 Pro Max вага 227 г. Екрани у смартфонів 6,9-дюймові. У Samsung’а роздільна здатність 3120 на 1440 пікселів і яскравість 1417 ніт. iPhone 16 Pro Max оснащений панеллю на 2868 на 1320 пікселів з яскравістю 1796 ніт.

iPhone 16 Pro Max більш автономний смартфон, працює 17 годин і 18 хвилин. Samsung Galaxy S25 Ultra витримує 14 годин і 49 хвилин.

У тестах Samsung Galaxy S25 Ultra з чипом Snapdragon 8 Elite обходить iPhone 16 Pro Max з A18 Pro. У 3DMark Wild Life перший набирає 6687 балів, другий – 4731.

У iPhone 16 Pro Max досконаліший екран і вища автономність. Крім того, він краще знімає відео. На боці Samsung Galaxy S25 Ultra потужний процесор, універсальна камера і підтримка стилуса.

Який смартфон кращий? На це питання в GSMArena відповісти не змогли,