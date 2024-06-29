Xiaomi підтвердила швидкий випуск нового недорого Ultra-флагмана Redmi

Xiaomi офіційно підтвердила випуск нового смартфона Redmi K70 Ultra. Глава підрозділу Redmi Ван Тен Томас заявив, що новинка отримає захист від пилу і води за стандартом IP68, повідомляє портал GizmoChina.

Наявність такого захисту означає, що Redmi K70 Ultra отримає рівень водонепроникності, який дозволить пристрою перебувати на глибині до 1,5 метра протягом 30 хвилин. Така функція зробить пристрій ідеальним вибором для любителів літніх подорожей, вважає представник компанії.

Redmi K70 Ultra раніше був зареєстрований у базі даних IMEI під номером 2407FRK8EC, що вказує на швидкий вихід пристрою. Новинці приписують OLED-екран з роздільною здатністю 1,5K, а також флагманський чип MediaTek Dimensity 9300+ з оперативною пам’яттю LPDDR5X до 24 ГБ і накопичувачем UFS 4.0 об’ємом до 1 ТБ.

Смартфон також отримає акумулятор ємністю 5500 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 120 Вт.

Презентація Redmi K70 Ultra очікується в Китаї в липні поточного року. На глобальному ринку гаджет може з’явитися під іншою назвою.