Знову те саме. Власники iPhone 18 Pro скаржаться, що корпус втрачає колір навколо камер

Історія зі зміною кольору корпусу iPhone Pro повторюється вже другий рік поспіль. Власники iPhone 18 Pro та 18 Pro Max у кольорі бургунді викладають в мережі фото смартфонів, на яких покриття поступово втрачає початковий відтінок. Окремі скарги з’явилися й від власників чорних моделей.

Як і торік, зміна кольору найчастіше починається навколо об’єктивів камери. Потім вицвітання може поширитися на решту алюмінієвого корпусу, через що деякі екземпляри помітно відрізняються від початкового вигляду. Про це повідомляє GSMArena.

Точна причина поки невідома. Користувачі припускають, що проблему може викликати ультрафіолет, адже схожі зміни помічали після тривалого перебування телефонів просто неба. Тимчасовим рішенням власники вважають чохол.

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Рік тому подібна ситуація стосувалася iPhone 17 Pro та 17 Pro Max, переважно в помаранчевому й синьому кольорах. Тоді Apple почала замінювати пристрої з вираженою зміною покриття. Якщо кількість скарг зросте, компанії, ймовірно, доведеться прокоментувати ситуацію офіційно. Поки що Apple мовчить.

Для українських покупців це не абстрактна новина, адже офіційні продажі iPhone 18 в Україні стартували 25 вересня. iPhone 18 Pro коштує від 77 999 грн, а Pro Max від 84 999 грн. За такої ціни вицвілий корпус стає не лише естетичною проблемою. Чи діятиме в Україні така сама практика заміни, як торік, невідомо. Тому якщо ви помітили зміну кольору, краще одразу зафіксувати її на фото й звернутися до продавця чи в авторизований сервіс.