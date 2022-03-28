Стало відомо, на скільки вистачить запасів техніки Apple і Samsung на Росії

Опитані РБК представили торгових мереж оцінили наявні на Росії запаси техніки та електроніки Apple і Samsung, які припинили постачання в умовах санкцій та логістичних складнощів.





За словами працівників ретейлерів, запасів продукції Apple , Samsung та інших брендів, що обмежили постачання, вистачить на два-три місяці. При цьому у великих мережах фіксується нестача деяких моделей смартфонів Apple, зокрема iPhone 11 і 12. Після підвищення розцінок ціни на них можна порівняти з вартістю iPhone 13 наприкінці минулого року.

За підсумками 2021 Samsung займав перше місце на російському ринку смартфонів з часткою в 32,1 відсотка. Також у трійку входили китайська Xiaomi (29,1 відсотка) та Apple (15,2 відсотка).

Ретейлери спостерігають проблеми з постачанням техніки та електроніки більшості виробників, включаючи китайських. Це пов’язано з логістичними труднощами внаслідок відмови багатьох транспортних підприємств від роботи у Росії.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿