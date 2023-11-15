iPhone SE 4 не отримає Dynamic Islandi: нові рендери

Компанія Apple досі не анонсувала iPhone SE четвертого покоління, але інформації про нього в мережі досить багато. А тепер є ще й якісні рендери.

Опублікував їх YouTube-канал AppleTrack. За габаритами пристрій приблизно відповідатиме iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15.

Стверджується, що девайс отримає 6,1-дюймовий OLED-дисплей з кадровою частотою 60 Гц. Apple встановить у смартфон тильну 48-мегапіксельну камеру. Апаратною основою новинки стане однокристальна система Apple A16 Bionic. Обіцяють ємну батарею і яскраві кольори.

Як і у випадку з iPhone 15, у смартфона буде порт USB Type-C, однак чубчик, як у старих моделей iPhone збережеться. Dynamic Island чекати не слід. Зате в смартфон додадуть кнопку дії, як у iPhone 15 Pro/15 Pro Max. Про підтримку технології Face ID наразі невідомо.

Дебютує смартфон у 2024 або 2025 році. Ціна складе $449 або $479.