Одразу два складні iPhone: Apple налаштована серйозно

Галузевий аналітик Кім Кі Хен розповіла про плани Тіма Кука випустити не один, а два складаних iPhone. Правда, різниця в часі між виходом новинок складе один-два роки.

Якщо Apple випустить першим складаний смартфон-планшет, то другим буде смартфон-розкладачка. Швидше за все, вона буде дешевшою за перший гаджет, який Apple може випустити в 2026 році. Розкладачка, ймовірно, отримає OLED-панель і буде орієнтована на користувачів, які цінують стиль і портативність. Анонсувати гаджет можуть в 2028 році.

Також аналітик впевнений, що розкладний пристрій зможе похвалитися посиленим дисплеєм і міцним корпусом. Він припускає, що в Купертіно роблять акцент на міцність девайса, тому і не поспішають в новий для себе сегмент ринку електроніки.

Також журналісти корейського видання ETNews звернули увагу на те, що в Apple налаштовані серйозно — плани відразу на два складаних смартфони говорять про те, що в компанії налаштовані на довгостроковість, а не просто разовий експеримент.

Також стало відомо, що Apple готує складаний iPad. Його випуск відклали до 2029 року, а ось вартість вже озвучили: це може бути ціна в $3900. У 2028 гаджет не вийде, тому що в Apple зіткнулися з низкою технічних труднощів.