“Відьмаків” багато не буває: CD Projekt RED працює над ще однією грою

CD Projekt RED, швидше за все, працює над ще однією грою за мотивами знаменитого всесвіту, тому що знаходиться в пошуку розробників.

Автори ScreenRant помітили свіжі вакансії в студії CD Projekt RED. Компанія шукає провідного сценариста для роботи над «захоплюючими історіями, переконливими діалогами та інноваційними квестами», — повідомляє видання. У тексті вакансії прописано, що сценариста чекає «керівна роль» у «абсолютно новій пригоді у всесвіті «Відьмака».

У виданні впевнені, що через цю вакансію студія побічно розкрила інформацію про те, що працює над ще однією грою за «Відьмаком».

Ігри серії «Відьмак» беруть за основу однойменні книги польського письменника Анджея Сапковського. Журналісти вважають, що геймдизайнери можуть нескінченно спиратися на книжкову основу і запускати ігри за «Відьмаком» одну за одною, додаючи нових персонажів і розкриваючи нові сюжетні лінії. І це без урахування ремейків і перевидань.

У червні 2025 року студія CD Projekt RED поділилася другим трейлером гри «Відьмак 4». Головна героїня наступного тайтла — Цирі, а точні терміни виходу продукту залишаються невідомими.