Розумні “пастки”: як китайські авто стають загрозою для життя

У жовтні цього року в Ченду сталася трагедія: водій не зміг вибратися з салону електрокара Xiaomi SU7 Ultra через приховані дверні ручки з електрозамками — очевидці виявилися безсилими допомогти. Після цього випадку влада Китаю замислилася про повну заборону висувних ручок: вони не тільки незручні, але й небезпечні. Проблеми з такими рішеннями вже проявлялися — в Чанчуні пасажири опинилися заблоковані через замерзлі механізми, а в Гуандуні ручки залило водою, і людям довелося розбивати скло, щоб вибратися.

Сучасні китайські машини часто позбавлені звичних кнопок — навіть «аварійка» може бути захована на стелі, а управління світлом фар винесено вглиб меню медіасистеми. Це змушує водія відволікатися, що загрожує аваріями.

Віртуальні дзеркала, які раніше були лише в концептах, тепер зустрічаються і на серійних моделях, в тому числі на українському ринку. Але затримки в роботі електроніки можуть привести до помилок при перестроюванні. Дизайнери експериментують і з рульовим колесом: деякі моделі оснащуються штурвалами, як у літаків, що вже викликало критику за незручність і небезпеку.

У салонах преміальних китайських авто з’явилися вбудовані ароматизатори, які можуть викликати алергію або мігрень. До того ж, власники скаржаться на дивацтва клімат-контролю — наприклад, мимовільне включення рециркуляції повітря, що призводить до запотівання скла і погіршення огляду.

Якість сидінь і безпека теж викликають питання: при аваріях крісла можуть ламатися, що небезпечно для життя. Електронні асистенти, такі як адаптивний круїз-контроль, не завжди рятують — були випадки, коли через їхні збої траплялися важкі ДТП. У Китаї вже заборонили використовувати в рекламі терміни «автономне водіння», щоб не вводити водіїв в оману.

Експерти відзначають: гонитва за незвичайними рішеннями і скорочення кількості фізичних кнопок заради здешевлення виробництва призводить до зниження безпеки. Основні функції — аварійка, управління світлом, дверні ручки — повинні залишатися простими і доступними. Сенсорні екрани і приховані елементи не завжди роблять автомобіль кращим, а іноді — тільки небезпечнішим.