Не все втрачено: чому смартфони з часом починають гальмувати

Сучасний смартфон — розумний і складний пристрій, який для багатьох став основним інструментом для роботи, спілкування та розваг. Однак рано чи пізно кожен власник стикається з тим, що колись швидкий і чуйний телефон починає гальмувати, довше відкривати додатки і в цілому працювати менш комфортно.

Це не завжди пов’язано з поломкою. Уповільнення роботи — це складний процес, на який впливають різні фактори.

Перевантажена пам’ять

Однією з найпоширеніших причин зниження продуктивності є банальна нестача пам’яті. У смартфоні є два її основних типи: оперативна пам’ять (ОЗУ) і внутрішній накопичувач (ПЗУ).

Оперативна пам’ять (ОЗУ)

Оперативну пам’ять можна уявити як робочий стіл. Чим він більший, тим більше документів і інструментів можна розкласти перед собою і використовувати миттєво. ОЗУ зберігає дані запущених додатків і системних процесів. Коли пам’ять заповнюється, операційна система змушена постійно звільняти місце, вивантажуючи одні додатки з ОЗУ, щоб завантажити інші.

Цей процес безперервний. Згодом кількість встановлюваних додатків зростає. Багато з них, навіть не будучи активними, працюють у фоновому режимі, займаючи частину оперативної пам’яті. Система витрачає все більше обчислювальних ресурсів не на виконання завдань користувача, а на фонові процеси. В результаті перемикання між програмами відбувається із затримкою, а інтерфейс починає реагувати на команди не так швидко.

Внутрішній накопичувач

Якщо ОЗУ — це робочий стіл, то внутрішній накопичувач — це шафи і полиці в офісі, де зберігаються всі файли, додатки і сама операційна система. Коли вільного місця залишається менше 10-15%, система стикається з серйозними проблемами.

По-перше, смартфону не вистачає простору для створення тимчасових файлів і кешу. По-друге, сучасні файлові системи оптимізовані для роботи з великим обсягом вільного простору. Коли його мало, системі стає складніше організувати дані і записати нову інформацію. Це схоже на спробу знайти потрібний документ в переповненому архіві, де всі папки завалені паперами. Процес читання і запису сповільнюється, що безпосередньо впливає на швидкість роботи смартфона.

Фізичний знос

Цей фактор часто не беруть до уваги, але він має критичне значення для розуміння довгострокового уповільнення пристрою. Фізична пам’ять гаджетів має обмежений ресурс циклів запису-стирання.

Кожна комірка пам’яті може бути записана і стерта певну кількість разів, після чого вона зношується і втрачає надійність. Щоб продовжити термін служби накопичувача, контролер пам’яті використовує складні алгоритми, які рівномірно розподіляють навантаження по всіх комірках — це називається «вирівнювання зносу».

Згодом, після багатьох циклів перезапису, зношені комірки працюють повільніше. Контролеру доводиться витрачати більше часу на корекцію помилок і пошук робочих комірок для запису даних. У підсумку загальна продуктивність накопичувача падає. Це не миттєвий процес, а поступова деградація, яка стає помітною через 4-5 років активного використання, особливо якщо пристрій постійно заповнений даними під зав’язку.

Зростаючі апетити софту і старіюче залізо

Технологічний прогрес не стоїть на місці, і це створює природну суперечність між старим залізом і новим програмним забезпеченням.

Еволюція додатків і операційних систем

Додатки, які встановлюються на смартфон, регулярно отримують оновлення. Розробники додають новий функціонал, покращують інтерфейси, виправляють помилки. Часто ці поліпшення вимагають більшої обчислювальної потужності, більше оперативної пам’яті і більш швидкого графічного процесора. Те, що колись було простим месенджером, сьогодні може бути повноцінною платформою для спілкування, відео-дзвінків, ігор і роботи з документами.

Аналогічним чином розвиваються і операційні системи. Кожна велика версія Android приносить нові можливості, які можуть бути оптимізовані для вашого апаратного забезпечення. Згодом смартфон, який спочатку не був розрахований на такі навантаження, починає не справлятися. Анімація інтерфейсу, яка колись була плавною, починає гальмувати, а важкі додатки та ігри завантажуються значно довше.

Апаратне застарівання

Процесори, графічні прискорювачі та модулі пам’яті в смартфонах вдосконалюються семимильними кроками. Процесор дво- або трирічної давності за продуктивністю може в рази поступатися сучасним моделям. Це не означає, що він зламався. Він просто не був розрахований на ті завдання, які користувач намагається вирішити сьогодні.

Це можна порівняти зі спробою запустити сучасну відеогру на комп’ютері десятирічної давності. Технічно гра може запуститися, але комфортної роботи досягти буде неможливо. Те ж саме відбувається і зі смартфоном, коли його просять виконати завдання, для якого його апаратне наповнення вже не підходить.

Спірне питання — запрограмоване старіння

Тема навмисного уповільнення продуктивності з боку виробників викликає багато суперечок і обговорень. Йдеться про ситуацію, коли компанія-виробник через оновлення програмного забезпечення навмисно обмежує продуктивність старих моделей. Найвідомішим прикладом є практика Apple, яка в 2017 році підтвердила, що уповільнює роботу старих iPhone з деградованими акумуляторами.

Пояснення цього заходу було наступним: з часом ємність літій-іонних акумуляторів знижується, і вони втрачають здатність віддавати великий струм миттєво. При високих навантаженнях, що вимагають пікової потужності процесора, старий акумулятор може не впоратися, що призведе до несподіваного відключення смартфона. Щоб запобігти цьому, система динамічно починає обмежувати максимальну продуктивність процесора, забезпечуючи стабільну роботу пристрою.

Критики такої практики вважають, що це є інструментом стимулювання покупки нових моделей, оскільки компанія не завжди інформувала користувачів прозоро про такі заходи. З іншого боку, подібний підхід можна розглядати як спосіб продовження терміну служби пристрою, нехай і в погіршеному режимі роботи. Після хвилі критики багато виробників, включаючи Apple, додали в налаштування можливість перегляду стану акумулятора і відключення обмежень, щоб користувач міг самостійно вибирати між продуктивністю і стабільністю.

Що робити?

Повністю зупинити процес старіння смартфона неможливо, але можна істотно його уповільнити і повернути пристрою прийнятну швидкість реакції.

Контроль за пам’яттю. Регулярне очищення внутрішнього накопичувача — основа підтримки продуктивності. Рекомендуємо видаляти невикористовувані програми, старі фото та відео, переносячи їх у хмару або на комп’ютер. Рекомендується завжди залишати вільними мінімум 15-20% від загального обсягу пам’яті. Управління оперативною пам’яттю. Потрібно періодично переглядати список запущених додатків і закривати ті, які не потрібні. Також корисно обмежити фонову активність для програм, яким не потрібне постійне оновлення. Аналіз і скидання. Якщо смартфон продовжує працювати повільно, незважаючи на всі заходи, може допомогти повне скидання налаштувань до заводських (повне видалення ВСІХ даних). Цей захід очищає пристрій від усього накопиченого «цифрового мотлоху», залишків видалених додатків і системних помилок. Заміна акумулятора. У випадках, коли уповільнення явно пов’язане із зносом акумулятора, його потрібно замінити.

Підсумки

Уповільнення смартфона — це процес, в якому переплітаються закони фізики, прогрес у розробці програмного забезпечення та маркетингові стратегії компаній. Ми постаралися зібрати їх воєдино і пояснити.