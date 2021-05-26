Смартфон як “ракета”: як самостійно збільшити продуктивність гаджета на максимум

Швидкість роботи смартфона залежить від безлічі параметрів. Головними з них, звичайно, є тип процесора, кількість оперативної пам’яті то, як оптимізована операційна система і т.д. Однак, деякі помилки при користуванні телефоном можуть привести до того, що він буде працювати не на повну потужність. Як їх уникнути і збільшити продуктивність смартфона до максимальної, зробивши з нього справжню “ракету”? Зараз розповімо.





Встановлюйте останні оновлення

Апдейти виробники випускають не просто так. Найчастіше вони оптимізують роботу апарату, роблячи його більш спритним, чуйним і комфортним в роботі. Так що, якщо у вас давненько висить новенький патч – сміливо качайте його.

Є висока ймовірність, що після установки гаджет почне працювати значно швидше.

Регулярно очищайте пам’ять

При нестачі вільного простору смартфон тупить, вилітає, зависає і працює зовсім не так, як задумано. Щоб уникнути такої неприємної ситуації, видаляйте програми, якими ви не користуйтеся і намагайтеся, щоб на флеш-накопичувачі залишалося хоча б 5 ГБ вільного простору.

Фотографії можна перенести в хмарне сховище, а з урахуванням популярності і доступності стрімінгових сервісів зберігати музику в пам’яті немає ніякої необхідності. В крайньому випадку купите флешку.

Вимикайте непотрібні додатки

Програми, що працюють у фоновому режимі, можуть значно знижувати швидкість функціонування пристрою. Щоб уникнути цього, вимикайте їх відразу після того, як ви закінчили з ними роботу.

Встановіть лаунчер

Новенький лаунчер з мінімалістичним інтерфейсом і простенькими іконками не тільки подарує вам свіжі відчуття від експлуатації смартфона, але може і прискорити роботу гаджета в цілому. Варіантів безліч, найпопулярніші і затребувані доступні в Play Market.

Вимкніть анімації

Зайдіть в налаштування телефону і знайдіть пункт “Відомості про телефон”. Там вам знадобиться розділ “Відомості про ПО”. У ньому буде рядок “Номер збірки”. На неї потрібно натиснути сім разів поспіль, що активує режим розробника. Після цього в попередньому розділі з’явиться новий пункт – “Параметри розробника”.

Зайдіть в нього і вимкніть непотрібні анімації або хоча б понизьте їх швидкість з 1 до 0.5.