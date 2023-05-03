Nokia XR21 – тонкий міцний смартфон з водозахистом IP69K

HMD Global анонсувала новий захищений телефон Nokia XR21, який є наступником моделі Nokia XR20. Як заявила компанія, її мета — надати нам телефон для пригод, який не зламається, коли потрапить до екстремальних умов використання.

Технічні характеристики Nokia XR21

Корпус XR21 поєднує в собі спинку із спеціального ударостійкого пластику та раму, виготовлену на 100% із переробленого алюмінію. Дисплей захищений склом Gorilla Glass Victus. Пристрій має удароміцність, грязе- та водонепроникність за стандартами MIL-STD-810H та IP69K. Це вище конкурентів Samsung і Apple з їх IP68, а габарити набагато менші за типові «броньовані» апарати. Розміри XR21 становлять 168 х 78.58 х 10.45 мм, а вага – 231 грам.

За словами виробника, девайс витримує падіння з висоти 1,8 метра, занурення у воду на глибину до 1,5 метра, а також тиск до 100 бар протягом години. Пристрій протестували на працездатність при температурі від -20 до +55 градусів. Йому обіцяють безкоштовний ремонт екрану протягом першого року і трирічну гарантію при покупці у офіційних постачальників.

Nokia XR21 оснащений 6.49-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 120 Гц, отвором для фронтальної камери та яскравістю 550 нит. Сенсор має підвищену чутливість, що дозволяє використовувати його мокрими руками чи навіть у рукавичках.

Усередині стоїть процесор Snapdragon 695 від Qualcomm, який доповнений 6 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної пам’яті стандарту UFS 2.2. Слота для карт MicroSD у новинці немає. Основна камера складається із двох модулів на 64 МП (f/1.79) + 8 МП (ультраширик, f/2.2, 120 градусів), а також пари світлодіодних спалахів. Об’єктиви захищені новим склом Gorilla Glass DX+, яке стійке до подряпин та може пропускати 98% світла у матрицю. Роздільна здатність селфі-камери складає 16-мегапікселів.

Автономність девайса забезпечує АКБ на 4800 мАг, який можна заряджати через роз’єм USB-C потужністю 33 Вт. Порівняно з попередником, у XR21 компанія відмовилася від бездротової зарядки. За даними HMD Global, час автономної роботи пристрою становить два дні. Крім того, батарея повинна зберігати понад 80% ємності після 800 циклів заряджання, що на 60% краще, ніж у попередньої моделі.

На боці смартфона є сканер відбитків пальців, вбудований в кнопку живлення, а також дві програмовані кнопки, на які можна призначити різні функції. Не забули про стереодинаміки (гучність звуку становить 96 децибел), два слоти для SIM-карток, підтримку eSIM та NFC.

З коробки Nokia XR21 працює під керуванням старого Android 12, але HMD Global пообіцяла, що смартфон отримає три оновлення версії Android, а патчі безпеки будуть надходити протягом 4 років.

Ціна та дата виходу Nokia XR21

Смартфон вже з’явився у продажу у Фінляндії та країнах Європи у чорному та зеленому кольорі корпусу. Ціна єдиної версії із 6/128 ГБ пам’яті становить 549 євро.