Користувача «ПриватБанку» обікрали на тисячі доларів за декілька кроків

На сайті Мінфін з’явився відгук клієнтки українського банку «ПриватБанк», з карти якої шахраї викрали близько 2000 доларів. Користувач незадоволена реакцією представників фінустанови, які ніяк не можуть розібратися в інциденті і повернути їй кошти.





Подробиці випадку

Відповідно до заяв жінки, вона є постійним клієнтом «ПриватБанку» з бездоганною кредитною історією, користується послугами фінустанови вже більше 10 років, однак цей статус ніяк не допомагає їй в делікатних ситуаціях. Сталося наступне – з її карти в один не дуже прекрасний день шахраї вкрали велику суму грошей, близько 2000 доларів. Виводили вони кошти трьома транзакціями, порівну розділивши суму між ними. Коли жінка дізналася про подію, то написала заявку на розгляд справи в службу безпеки «ПриватБанку». Там кожній транзакції присвоїли власний індивідуальний номер і почали розглядати їх окремо один від одного.

Через деякий час жінка з’ясувала, що насправді розглядаються лише дві заявки, а третя навіть не прийнята в роботу. Щоб з’ясувати це, вона зверталася відразу в три представництва банку:

через чат в «Приват24»;

шляхом дзвінка на «гарячу лінію»;

в діалозі на сайті Мінфіну.

У чаті і на сайті їй відповіли, що всі три заявки знаходяться в роботі, статус третьої просто не оновився. Однак в підтримці на «гарячій лінії» представник банку заявив, що спеціалісти досі не приступили до розгляду останньої заявки. Жінці порадили чекати два тижні, а потім знову уточнити ситуацію.