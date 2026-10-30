HONOR X9e s представлений офіційно: акумулятор на 8560 мАг, Snapdragon 6 Gen 4 та AMOLED-екран 120 Гц

HONOR розширила асортимент смартфонів середнього класу, представивши модель X9e s для ринку Близького Сходу. Головною особливістю пристрою став акумулятор ємністю 8560 мАг, який помістили в корпус завтовшки лише 7,76 мм. При цьому смартфон важить 196 грамів, що є порівняно невеликим показником для пристрою з настільки місткою батареєю. За заявою компанії, новинка здатна працювати понад три дні без підзарядки за помірного використання.

Фактично HONOR X9e s є перейменованою версією Honor Turbo 5G, який дебютував раніше на іншому ринку. Смартфони мають однакові основні характеристики, тому нова модель не пропонує принципово іншого обладнання. Проте її поява розширює географію продажів пристроїв HONOR з акумуляторами підвищеної ємності.

Велика батарея та процесор Snapdragon

HONOR X9e s отримав акумулятор на 8560 мАг із підтримкою швидкого дротового заряджання потужністю 80 Вт. Виробник не уточнює, скільки часу знадобиться для повного відновлення заряду, проте заявляє про можливість використання смартфона протягом трьох днів. Такий результат отримано під час лабораторних випробувань із помірним навантаженням, тому під час активних ігор або тривалого перегляду відео автономність може бути меншою.

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За продуктивність відповідає процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, виготовлений за 4-нанометровою технологією. Він працює разом із графічним прискорювачем Adreno 810, 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ. Інших конфігурацій пам’яті поки не передбачено. Смартфон працює під керуванням Android 16 із фірмовою оболонкою MagicOS 10.

На передній панелі встановлений 6,79-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю 2640 × 1200 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Екран підтримує ШІМ-регулювання яскравості на частоті 3840 Гц, що має зменшувати помітне мерехтіння за низької яскравості. Виробник також заявляє пікову яскравість до 6000 ніт в окремих сценаріях відображення контенту, хоча під час звичайного використання цей показник буде значно нижчим.

Камери, захист корпусу та ціна HONOR X9e s

На задній панелі смартфона розташований круглий блок камер із двома модулями. Основний сенсор має роздільну здатність 50 Мп, а додатковий ультраширококутний — 5 Мп. Для селфі та відеодзвінків передбачена фронтальна камера на 16 Мп. Сканер відбитків пальців вбудований безпосередньо в дисплей.

Серед інших характеристик — підтримка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC та порт USB Type-C. Водночас дротове передавання даних обмежене швидкістю стандарту USB 2.0, що може бути незручним під час копіювання великих відеофайлів. Корпус отримав захист від пилу та води за стандартами IP66, IP68, IP69 та IP69K. Крім того, HONOR заявляє про підвищену стійкість до падінь із висоти до 2,5 метра, хоча це не гарантує відсутності пошкоджень у реальних умовах.

На ринку Саудівської Аравії HONOR X9e s продається за 1499 саудівських ріалів, або приблизно 18 200 гривень. Покупцям доступна єдина конфігурація 8/256 ГБ у трьох кольорах: помаранчевому Dawn Orange, білому Glacier White та чорному Midnight Black.

У деяких країнах Близького Сходу виробник також пропонує подарункові набори з додатковими сервісами захисту пристрою. Про офіційний запуск HONOR X9e s в Україні інформації поки немає. Зазначена вартість є прямим перерахунком закордонної ціни без урахування імпорту та місцевих податків.