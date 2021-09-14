Користувачі iPhone частіше змінюють смартфон на новий з доплатою, користувачі Android – «доношують» старий

Статистику використання б / у смартфонів розкрили аналітики Consumer Intelligence Research Partners. Вони вивчили відмінності в поведінці власників б / у смартфонів iPhone і смартфонів на базі Android.





У розрахунок брали рішення користувачів через рік після покупки смартфона – в таких випадках смартфон ще залишається актуальним і не зношеним, щоб його можна було продавати, і не дешевшає до рівня бюджетних моделей, перетворюючи продаж в нерентабельне заняття.

Продавати однорічні смартфони не люблять ні власники iPhone, ні Android – бажаючих виставляти оголошення з такими моделями в обох випадках виявилося менше 10%. А ось далі починаються істотні відмінності. наприклад:

Кожен третій власник iPhone користується програмами trade-in . Тобто змінює старий смартфон з хорошому стані з доплатою на новітню модель. Серед власників Android смартфонів такий підхід практикує лише одна людина з десяти.

Тобто змінює старий смартфон з хорошому стані з доплатою на новітню модель. Серед власників Android смартфонів такий підхід практикує лише одна людина з десяти. Android-смартфони набагато частіше відправляються в утиль вже на другий рік використання . Сукупна кількість тих, хто розбив / втратив або здав на утилізацію (не дивуйтеся, статистика по США, боротьба за екологію і таке інше) смартфони на Android після першого року використання значно більше, ніж тих, хто поступив аналогічним чином з iPhone.

Інша статистика відрізняється незначно, але в середньому власники iPhone рідше розбивають дисплей своїх смартфонів. Зате власники б / у смартфонів на Android набагато більше задоволені автономністю своїх гаджетів, а користувачі однорічних iPhone відзначають, що ємність акумулятора відчутно знизилася.

Залишається тільки гадати, в чому причина тяги iPhone-користувачів до частого оновлення смартфонів: або це звичка користуватися завжди найновішою моделлю смартфона, або сугестивність за підсумками красномовних презентацій. А може це просто показник того, що у власників Android-смартфонів не вистачає грошей, щоб міняти смартфони так часто, як хотілося б.