Samsung Galaxy S24 Ultra с iPhone 15 Ultra порівняли з минулорічним 14 Pro

Авторитетний інсайдер Ice Universe опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі X (раніше Twitter) порівняльне зображення смартфонів Samsung Galaxy S24 Ultra з iPhone 15 Ultra і торішнім 14 Pro.

Згідно з численними витоками, майбутній iPhone 15 Ultra (також відомий як Pro Max) отримає найтонші рамки на ринку по всьому периметру екрана з показником всього в 1,5 мм. Таке нововведення створить ефект “безмежності” дисплея.

Samsung Galaxy S24 Ultra, що виходить наприкінці 2023 року або на початку наступного року, за чутками, отримає більш товсті рамки товщиною в 3 мм. Крім того, в цьому смартфоні Samsung має намір відмовитися від загнутого по краях дисплея. Такий дизайн попередників позитивно впливав на візуальне “зменшення” рамок екрана.

На порівняльному зображенні від Ice Universe, на якому показано рендери лицьової частини iPhone 15 Ultra, iPhone 14 Pro і Galaxy S24 Ultra, видно, наскільки сильно зменшиться товщина рамки новинки Apple порівняно з попередником і наскільки вона буде меншою щодо головного конкурента на базі Android.

Презентація смартфонів серії iPhone 15, за чутками, відбудеться 12 вересня. Очікується, що компанія Apple офіційно оголосить дату вже в найближчі кілька днів.