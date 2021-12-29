Новий смартфон Xiaomi випередив iPhone 13 за всіма параметрами

Учора Xiaomi представила нове покоління своїх флагманів – Xiaomi 12 . Основний акцент на презентації робився на базовій версії девайсу, яка позиціонується як прямий конкурент iPhone 13. Але за добу глава компанії Лей Цзюнь опублікував слайд, де протиставляються характеристики топових Xiaomi 12 Pro та iPhone 12 Pro Max. Як можна зрозуміти із зображення, порівняння вийшло далеко не на користь Apple.





Обидва гаджети обладнані висококласними 120-герцевими OLED екранами, які в тестах лабораторії Display Mate отримали оцінки A+. Крім габаритів корпусу, це єдиний момент, у якому моделі при порівнянні паритет. За іншими параметрами Xiaomi 12 Pro перемагає свого конкурента:

Батарея : 4600 мАг у Xiaomi 12 Pro проти 4352 мАг у iPhone 13 Pro Max;

Швидкість зарядки : 120 Вт дротова і 50 Вт бездротова у Xiaomi 12 Pro, проти 27 і 15 Вт відповідно у iPhone (ще у Xiaomi є реверсивна бездротова зарядка);

Основна камера : 50 проти 12 МП і більша матриця (1/1.28″ проти 1/65″) у китайському флагмані;

Фронтальна камера: 32 МП проти 12 МП;

Динаміки : чотири у Xiaomi 12 Pro і два у iPhone 13 Pro Max.

Щодо продуктивності, новинка китайців на чіпі Snapdragon 8 Gen 1 обставила не тільки топовий iPhone, але й інші пристрої на ринку. У тесті AnTuTu модель набрала рекордний результат 1 073 033 бали. Для порівняння: у iPhone 13 Pro Max в активі 844 тисяч «папуг».

Жар Xiaomi 12 Pro охолоджує система Super VC площею 2900 квадратних міліметрів та додатковими графітовими підкладками. За рахунок цього навіть у «екстремальному» режимі продуктивності телефон повинен зберігати прийнятну температуру – 48 градусів за Цельсієм.