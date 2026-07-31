Два з половиною дні без розетки за $200: OnePlus представила бюджетник N6x

OnePlus офіційно представила N6x — бюджетний смартфон, головним аргументом якого стала автономність. Апарат отримав акумулятор ємністю 7000 мА·год і, за заявою виробника, здатен працювати два з половиною дні в типовому режимі використання. Стартова ціна на першому ринку, в Індії, — 18 999 рупій, тобто приблизно 200 доларів.

Батарея понад усе

Ставка на автономність тут не лише в ємності. Виробник заявляє ресурс акумулятора в 1600 циклів заряджання — це приблизно вдвічі більше за типовий показник галузі й означає, що батарея має зберігати ємність чотири-п’ять років щоденного використання. У крайніх сценаріях OnePlus обіцяє до 133 годин відтворення музики.

OnePlus N6x

Є, втім, і зворотний бік: заряджається N6x лише на 15 Вт, тож повне поповнення такої ємності займе далеко не один час. Передбачене й реверсивне заряджання на 5 Вт — смартфон може працювати павербанком для навушників чи іншого дрібного приладдя.

Характеристики

Параметр Значення Екран 6,8″, LCD, HD+, 120 Гц, до 1200 ніт Процесор MediaTek Dimensity 6360 Apex (6 нм) Пам’ять 4/6 ГБ + 64/128 ГБ (microSD до 2 ТБ) Батарея 7000 мА·год, зарядка 15 Вт Камери 13 Мп основна, 5 Мп фронтальна Захист IP64 + MIL-STD-810H Система OxygenOS 16 на Android 16 Ціна в Індії від ₹18 999 (~$200)

Де зекономили

Ціна у $200 передбачає компроміси, і в N6x вони очевидні. Найпомітніший — екран: роздільна здатність HD+ (1570×720) на діагоналі 6,8 дюйма дає невисоку щільність пікселів, тож ідеальної чіткості чекати не варто, хоча 120 Гц і яскравість до 1200 ніт для цього класу — приємні бонуси. Скромні й камери: одинарний модуль на 13 Мп ззаду та 5 Мп спереду з відео максимум 1080p.

Натомість несподіваним для бюджетника є захист: окрім бризкозахисту IP64, виробник заявляє відповідність американському військовому стандарту MIL-STD-810H, що передбачає стійкість до падінь, вібрацій і перепадів температур. У поєднанні з довговічною батареєю це формує цілісний образ «робочої конячки» — смартфона на роки, а не до наступного апгрейда.

Процесор Dimensity 6360 Apex — типовий представник нижнього середнього класу: його вистачить для месенджерів, соцмереж, навігації та нескладних ігор, але вимогливі проєкти доведеться запускати на мінімальних налаштуваннях. Утім, у зв’язці з невибагливим HD+ екраном це дає й позитивний ефект — саме така конфігурація разом із 7000 мА·год і забезпечує заявлені два з половиною дні роботи: економний чип просто не має чим швидко висадити велику батарею.

Старт продажів

В Індії продажі почнуться 4 серпня у двох кольорах — бордовому та крижано-блакитному. Версія 4/128 ГБ коштуватиме 20 999 рупій, а з урахуванням стартових акцій ціни знижуються приблизно на 1500 рупій. Про вихід моделі на глобальні ринки, зокрема в Європу, компанія поки не повідомляла — лінійка N традиційно орієнтована насамперед на Індію та Північну Америку.

Нагадаємо, великі батареї стають головним трендом року в усіх цінових сегментах: раніше ми писали, що Xiaomi готує Redmi Turbo 6 Max з акумулятором на 10 000 мА·год — щоправда, вже в середньому класі й із семидюймовим екраном.