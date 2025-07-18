Наступний складний смартфон Samsung вийде під новою назвою

Компанія Samsung готується до випуску свого першого трикладушки, але всупереч очікуванням, девайс не отримає назву Galaxy G Fold. Згідно зі свіжою заявкою на реєстрацію товарного знака, пристрій буде називатися Galaxy Z TriFold, що вказує на прив’язку до вже існуючої лінійки Z.

Це підтверджує намір компанії зберегти впізнаваність бренду і об’єднати всі складні форм-фактори під однією серією. Новинка, відома під кодовою назвою Q7M, буде оснащена 10-дюймовим екраном в розкладеному вигляді і зовнішнім 6,49-дюймовим дисплеєм. Смартфон побудований на чіпсеті Snapdragon 8 Elite, а його запуск очікується до грудня 2025 року.

Перші поставки потрійного флагмана очікуються в Південній Кореї та Китаї. Поки невідомо, чи буде Galaxy Z TriFold масовим продуктом або залишиться нішевим рішенням для обраних ринків, як це було минулого року з Galaxy Z Fold SE.