Xiaomi Redmi 13 5G нарешті пройшов сертифікацію

Xiaomi Redmi 13 5G, довгоочікуваний спадкоємець Redmi 12 5G, нарешті пройшов сертифікацію 3C, підтвердивши тим самим одну з його ключових характеристик: 33-ватну зарядку.

Згідно з інформацією, отриманою з сертифіката, номер моделі Redmi 13 5G – 2406ERN9CC, а комплектний адаптер живлення MDY-16-ED підтримуватиме потужність 33 Вт.

Раніше повідомлялося, що кодове ім’я Redmi 13 – breeze (“вітер”), а його внутрішній номер – N19. Очікують, що смартфон буде оснащено тим самим процесором Snapdragon 4 Gen 2, що і його попередник, але отримає швидшу зарядку 33 Вт і ємнішу батарею на 5000 мАг.

Нагадаємо, Redmi 12 5G також працює на процесорі Snapdragon 4 Gen 2, виконаному за 4-нанометровим техпроцесом, з максимальною тактовою частотою CPU 2.2 ГГц.

Смартфон доступний у двох колірних варіантах: “крижаний білий” і “зоряно-сірий” і може похвалитися корпусом зі скла по обидва боки і стильною плоскою рамкою. Товщина пристрою становить 8.17 мм.