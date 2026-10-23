Samsung Galaxy S24 Ultra почав стрімко втрачати заряд після One UI 9: -95% батареї за кілька годин

Власники Samsung Galaxy S24 Ultra повідомляють про проблеми з автономністю після встановлення One UI 9. В одному з випадків смартфон витратив 95% заряду лише за 3 години 15 хвилин активної роботи екрана.

У жовтні Samsung розпочала поширення стабільної версії One UI 9 на базі Android 17 для смартфонів серії Galaxy S24. Більшість користувачів не повідомляють про серйозні недоліки, однак з’явилися окремі скарги на помітне погіршення автономності.

Особливу увагу привернув випадок дворічного Galaxy S24 Ultra, власник якого зафіксував незвично швидке розряджання після оновлення.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Galaxy S24 Ultra втратив 95% заряду за 5 годин

За словами власника, смартфон витратив 95% заряду акумулятора протягом 5 годин 20 хвилин загального використання. При цьому екран залишався увімкненим лише 3 години 15 хвилин.

Пристрій працював із роздільною здатністю QHD та використовував мобільний інтернет LTE+ без підключення до Wi-Fi.

Водночас користувач не запускав вимогливих ігор, не монтував відео та не виконував інших ресурсомістких завдань. Основне навантаження припадало на YouTube, Instagram, Snapchat і потокові відеосервіси.

Для порівняння, після виходу Galaxy S24 Ultra демонстрував близько 6–8 годин активної роботи екрана за змішаного використання, а в окремих сценаріях навіть більше.

Водночас слід враховувати, що мобільний інтернет, висока роздільна здатність дисплея та природне зношування акумулятора за два роки експлуатації також можуть впливати на автономність.

Що робити, якщо Samsung швидко розряджається після оновлення

Поки повідомлення про надмірне споживання енергії мають поодинокий характер. Масової проблеми з автономністю Galaxy S24 Ultra після встановлення One UI 9 наразі не підтверджено.

Представники індійського підрозділу Samsung уже відповіли одному з користувачів, який зіткнувся з проблемою, та порадили звернутися до авторизованого сервісного центру для діагностики пристрою.

Водночас після великих оновлень Android смартфону іноді потрібно кілька днів для завершення оптимізації системних процесів і застосунків. У цей період енергоспоживання може тимчасово збільшуватися.

Користувачам, які помітили погіршення автономності, рекомендують оновити всі встановлені застосунки, перевірити фонову активність програм і за потреби активувати полегшений профіль продуктивності Light.

Також варто перевірити стан акумулятора через застосунок Samsung Members у розділі діагностики. Це допоможе з’ясувати, чи не пов’язане швидке розряджання з фізичним зношуванням батареї.

Функція захисту акумулятора, яка обмежує максимальний рівень заряджання, може сповільнити його подальше зношування, але не усуває підвищене енергоспоживання після оновлення.

Якщо через кілька днів ситуація не покращиться, доцільно провести професійну діагностику. Наразі невідомо, чи готує Samsung окреме програмне виправлення для таких випадків.