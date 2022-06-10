Для фанів Відьмака: представлена повнорозмірна ​​секс-лялька у вигляді Цирі

Компанія Game Lady Doll, відома тим, що випускає секс-ляльок у вигляді героїнь найпопулярніших ігор, поповнила свій модельний ряд. Тепер будь-який бажаючий може придбати собі ляльку Цирі прямо з «Відьмака 3». При цьому технічно це начебто і не Цирі — виробник ніде не згадував імені героїні, щоб уникнути проблем із правовласниками, але зовнішність, одяг та відьмачий меч не залишають сумнівів, хто саме перед нами.





Лялька вийшла повнорозмірною — її зріст 168 сантиметрів, а риси відповідають грі: біле волосся, ластовиння, зелені очі, підведені чорним, шрам на тому ж місці. Не оминув виробник стороною та інші анатомічні деталі. Скелет ляльки повністю рухливий, так що її можна поставити в будь-яку позу.

За бажанням ляльці можна змінити колір волосся, очей, шкіри, нігтів, розмір сосків та інші деталі. У комплекті з Цирі дбайливо поклали USB-грілку, спідню білизну, іригатор для промивання та рукавички. А ось за повний прикид із гри та відьмачий меч доведеться доплатити окремо.

Цирі в базовій комплектації обійдеться в 2579 доларів. Недешево, але хтось із фанатів «Відьмака» вже має намір розщедритися, поки інші в коментарях жартівливо зітхають і вимагають від Game Lady Doll випустити повнорозмірну ляльку Геральта і Золтана Хівая.