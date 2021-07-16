Користувача «Монобанку» шахраї «загнали» в кредит на сто тисяч гривень

На сайті Мінфін з’явився відгук, який стосується роботи системи безпеки великого українського банку «Монобанк». У користувача фінустанови шахраї змогли вкрасти з свіжовипущеної карти 104 822 гривень.





Подробиці інциденту

Варто зауважити, що шахраї в цей раз використовували абсолютно нову тактику відбирання грошей, яка раніше не була зафіксована. Сталося все 15.07.2021, в той день постраждалій подзвонили нібито представники «Монобанку», які заявили, що з її карти злочинці вкрали невелику суму грошей. Перевіривши цю інформацію через додаток, жінка переконалася в правоті співрозмовника – гроші дійсно списалися. Потім «представник служби безпеки» остаточно завоював довіру дівчини – вислав їй пін-код картки, яку перед цим перевипустив. Це змусило жінку повірити шахраю і слідувати його подальшим інструкціям.

Після цього злочинець «завалив» клієнтку інформацією – просив дані для підтвердження випуску картки, надсилав інформацію про те, що злочинці вже спіймані і скоро жінці вишлють їх фотографії для впізнання. Весь цей час шахрай контролював дії дівчини і просив не закривати додаток на телефоні. Потім дівчина помітила, що в програму приходять повідомлення про зняття грошей. Шахрай відповів, що так і повинно бути – це перезавантажується історія і ніякого зняття не відбувається.

Насправді все це час з карти жертви виводили гроші. За підсумком було знято:

4822 гривні особистих коштів власниці;

100 000 гривень кредитних грошей.

Коли ліміт готівкових коштів був вичерпаний, шахрай спробував заблокувати картку. Після того, як він залишив заявку, з власницею рахунку зв’язалися справжні представники «Монобанку», які тільки лише розвели руками, повідомивши, що нічим допомогти не можуть і потрібно звертатися в поліцію.