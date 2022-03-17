Українцям пояснили, чому Wi-Fi з часом починає працювати повільніше

Як мінімум, є дві причини того, що якість сигналу Wi-Fi у будинку впала, з’явилися розриви зв’язку та падіння швидкості.





Занадто багато перешкод. Якщо ваш роутер працює на частоті 2,4 ГГц, то на цій частоті за останні 5 років побільшало пристроїв.

І це не тільки сусідські Wi-Fi роутери, яких теж у рази побільшало, а будь-які інші джерела: брелоки для автомобілів, системи розумного будинку та інші пристрої. А також перехожі, які проходять повз ваш будинок, їхні смартфони створюють перешкоди. Вихід тут один – переходити на сучасний 5 гігагерцовий роутер. Поки в цьому діапазоні не так багато перешкод, тільки потрібно, щоб інші гаджети підтримували цю частоту Wi-Fi;

Ваш Wi-Fi роутер просто втомився. Кожен пристрій має свій ресурс, який з роками виробляється. Роутер працює цілодобово і через 5-7 років змінюються фізичні властивості радіодеталей і він може працювати гірше. Фахівці рекомендують раз на 5 років міняти свій роутер на найсучасніший.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter