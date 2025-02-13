Google Pixel 9a показали у всіх кольорах з різних боків

Народний Google Pixel 9a показали у всіх кольорах з різних сторін. Рендерами пристрою поділився тематичний портал Android Headlines.

Cмартфон демонструється в рожевому (Peony), чорному (Obsidian), білому (Porcelain) і фіолетовому (Iris) забарвленнях.

Прем’єра новинки запланована на 19 березня 2025 року. Цього ж дня відкриються попередні замовлення. У продаж найдоступніший смартфон лінійки Google Pixel 9 надійде 26 березня.

Усі характеристики вже відомі. В якості процесора буде використаний Google Tensor G4. Смартфон отримає тильну камеру з головним модулем на 48 Мп і шириком на 13 Мп. Селфі-камера на 13 Мп. Ємність акумулятора складе 5100 мА*год. Потужність дротової зарядки – 23 Вт, бездротової – 7,5 Вт. Габарити – 154 на 63 на 8,9 мм. Ємність накопичувача – 128 або 256 ГБ. Об’єм ОЗП – 8 ГБ.

Вартість смартфона складе від 499 до 649 доларів США (в Європі – від 549 до 649 євро).