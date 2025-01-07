200+ FPS в Cyberpunk 2077: Nvidia показала можливості DLSS 4

У межах виставки Consumer Electronics Show 2025 компанія NVIDIA анонсувала технологію масштабування зображення і генератор кадрів DLSS 4 на основі ШІ.

Ключове нововведення DLSS 4 – технологія багатокадрової генерації Multi-Frame Generation кадрів. З її допомогою в іграх може створюватися до трьох додаткових кадрів для кожного початкового. Завдяки цьому частота кадрів збільшується до 8 разів. Як приклад наводиться Cyberpunk 2077:

Працювати Multi-Frame Generation буде тільки на картах GeForce RTX 5000.

Крім того, до складу DLSS 4 увійшли поліпшені версії технологій DLSS Ray Reconstruction (реконструкція променів), DLSS Super Resolution (апскейлер), DLAA і Reflex 2 (відповідає за зниження затримки введення). Їх зможуть оцінити також власники старіших карток NVIDIA.

У NVIDIA стверджують, що DLSS 4 є найзначнішим оновленням DLSS з моменту релізу першої версії 2020 року.