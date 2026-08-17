Вишки мобільного зв’язку навчили бачити дрони: 5G-мережа працює як величезний радар

У мереж 5G виявився прихований талант, про який їхні будівельники спершу й не думали: вони вміють помічати дрони. Lockheed Martin разом з оператором Verizon, NVIDIA, Keysight Technologies та компаніями ODC і Astris AI продемонстрували в липні поблизу Маямі систему NetSense Airspace Awareness-as-a-Service — сервіс контролю повітряного простору, побудований просто поверх комерційної стільникової мережі.

Принцип роботи елегантний. Будь-який об’єкт, що рухається крізь зону покриття, неминуче збурює радіосигнали між базовими станціями й абонентськими пристроями — віддзеркалює їх, послаблює, змінює характер поширення. Зазвичай мережа бореться з цими спотвореннями як із перешкодою, а NetSense, навпаки, читає їх як корисну інформацію: платформа NVIDIA AI Aerial аналізує радіочастотну картину в реальному часі, алгоритми Lockheed Martin виловлюють у ній сліди дронів і ведуть цілі, а програмний стек AI-native RAN від ODC обробляє все це прямо в мережевих шарах. Найпривабливіше для операторів — жодних модифікацій самих базових станцій не потрібно: сенсором стає інфраструктура, яка вже стоїть і працює.

Цільові замовники окреслені чітко: аеропорти, електростанції, стадіони, лікарні — усі, кому потрібно знати про чужий дрон у своєму небі, але хто не готовий купувати військовий радар. Пілотні розгортання заплановані на другу половину 2026 — початок 2027 року, а комерційний запуск за передплатною моделлю — на 2027-й. У ширшій перспективі це перша ластівка технології ISAC (інтегрованого сенсування і зв’язку), яку закладають в основу майбутніх мереж 6G, де кожна вишка за задумом буде водночас і передавачем даних, і сенсором.

Тверезості заради варто зафіксувати й слабке місце презентації: конкретних метрик партнери не назвали. Реальна дальність виявлення, точність визначення координат і висоти, здатність відрізнити дрон від птаха — усе це залишилося за кадром демонстрації. Тож поки NetSense коректно вважати додатковим шаром спостереження, а не заміною радарам — особливо в місті, де радіоефір і без дронів перенасичений сигналами.

Нагадаємо, класичні протидронові системи тим часом отримують мільярдні контракти: раніше ми писали про комплекси Argus XL з радаром і тепловізорами, якими Пентагон прикриває військові об’єкти США в межах програми на пів мільярда доларів.