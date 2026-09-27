McDonald’s тестує рекламу сторонніх брендів на екранах McDrive

Про експеримент повідомило Bloomberg, якому представник мережі підтвердив тестування в окремих ресторанах, що належать безпосередньо компанії. За поясненням McDonald’s, пілот має перевірити, чи буде контент після покупки корисним або цікавим для відвідувачів.

Згодом компанія розкрила масштаб проєкту: у серпні рекламну мережу почали тестувати у 450 власних закладах у США. Про це керівництво розповіло на зустрічі з інвесторами 23 вересня, пише Marketing Dive. Отже, йдеться про частину ширшого рекламного бізнесу McDonald’s Media Network.

Реклама під час очікування замовлення

У форматі drive-thru водії замовляють їжу, не виходячи з автомобіля. Після завершення замовлення цифровий екран може показувати оголошення сторонніх брендів протягом паузи перед отриманням покупки.

Для McDonald’s це можливість заробляти на вже встановлених екранах і контакті з відвідувачами. Клієнт користується звичним сервісом, а рекламодавець отримує додаткове місце для показу своїх пропозицій.

Плани компанії виходять за межі автомобільних смуг. У перспективі McDonald’s Media Network має охопити застосунок, кіоски самообслуговування та інші цифрові екрани ресторанів. Керівництво розраховує перетворити цей напрям на мільярдний бізнес, однак наразі це заявлена мета.

Паралельно мережа розвиває штучний інтелект

Рекламний проєкт з’явився на тлі ширшого оновлення цифрових сервісів McDonald’s. У своїй стратегії NEXT компанія підтвердила плани масштабувати платформу ArchIQ на базі генеративного штучного інтелекту.

Її впровадження пов’язують зі спрощенням ресторанних операцій, модернізацією закладів і підвищенням ефективності роботи. Водночас рекламний пілот та автоматизація обслуговування залишаються окремими напрямами розвитку мережі.

McDonald’s обслуговує понад 70 млн клієнтів щодня у світі. Така аудиторія створює значний потенціал для рекламного бізнесу, але нинішнє тестування у США ще не означає запуску сторонньої реклами в усіх ресторанах або на інших ринках.