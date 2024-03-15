Чахай: общее понятие, критерии выбора, применение

Под названием «чахай» понимается сосуд небольших размеров, назначение которого заключается в равномерном размешивании и подаче заваренного чая в пиалы. Подобный аксессуар является традиционным, привычным для разных способов приготовления ароматного бодрящего напитка. Он часто используется в домашних условиях, незаменим в чайных масштабных церемониях.

Интересные факты о чахае

Сущность обозначенного прибора раскрывается в его названии. Дословно «Чахай» звучит как море чая, а в традиционном понимании определяется чашей справедливости, с практической стороны это обычный сливник! Посудина наполняется горячим отваром из основного чайника, так предупреждается перезаваривание нежных листьев. Одновременно с тем настой неспешно и равномерно смешивается.

Чаша справедливости помогает подавать каждому гостю пиалу с одинаковым чаем, не отличающимся вкусовыми свойствами, оттенком. В противном случае первая чашка будет содержать слабый напиток, а последняя – крепкий до терпкости. Важные и полезные моменты заключаются в следующем:

настой своевременно отделяется от завариваемого сбора, не перенасыщается;

разливаемый напиток подается порционно и контролируемо;

стеклянный чахай визуально открывает доступ к переливающемуся и красивому по цвету чаю.

Если опустошенный только что и еще теплый сосуд открыть и аккуратно понюхать, станет доступным сладкий и достаточно тонкий аромат конкретного сорта напитка. Так можно определиться в выборе заварки для будущих церемоний. Когда на дне остаются мелкие сегменты, они аккуратно перемещаются в чабань. В результате по чашкам гостей не будет поступать лист, неприятный «на зубах».

В случае использования небольшого по объему заварника, получающийся в нем отвар можно в несколько заходов слить в чахай. Так все гости отведают предлагаемого чая. Кстати он быстрее остывает в описываемом сосуде из-за его специфической формы.

Важная эстетическая составляющая

Визуально чашу справедливости можно сравнить с соусником или молочником, кувшином вместительность в пределах 100-300 мл. Стандартно присутствует ручка, носик, а сырьем для изготовления выступает керамика с фарфором, стекло, искусственные материалы, не впитывающие запахи и вкусы. Актуальными и востребованными остаются модели, изготовленные с применением художественного стекла. В целом приборы отличаются стилевым оснащением, формой. Выбрать подходящий вариант для предстоящей чайной церемонии можно на страницах интернет-магазина китайского чая TheTea.

В процессе эксплуатации чахай не обжигает руки. Но его нужно наполнять горячим питьем наполовину, при удерживании руками за верхний край отсутствуют дискомфортные ощущения.

Советы по выбору

Первое, на что нужно обращать внимание – объем сосуда. Немаловажной остается и визуальная привлекательность, эстетическое оформление, сочетаемость с уже имеющимися предметами для чаепития, непосредственно приготовления напитка. По вместительности чахай должен немного превышать заварник, в противном случае горячий настой при переливании не поместится в чашу справедливости.

Рекомендуется присмотреться и к чайным полноценным наборам. Они обычно дополняются описываемым аксессуаром в 150-300 мл. Его будет достаточно для наполнения по 50 мл нескольких пиал. Для средней компании уместным станет модель в 300-400 мл, а на большом мероприятии стоит использовать изделия до 600 мл. Если прислушиваться к простым, но действенным рекомендациям, запланированное чаепитие пройдет по всем правилам, гости непременно будут довольны угощением.