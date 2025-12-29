Кредит до зарплати у ПУМБ для швидкого вирішення фінансових потреб

Коли виникає потреба оперативно закрити побутові чи термінові витрати, особливо важливо мати доступ кредитних коштів. Клієнти обирають інструменти, що дають змогу отримати гроші без зайвих складнощів та оформлення у відділенні. У таких ситуаціях зручно використати кредит до ЗП від ПУМБ, який допомагає отримати гроші на картку всього за кілька хвилин.

Особливості оформлення кредиту до зарплати

ПУМБ пропонує кілька фінансових продуктів, за допомогою яких можна оформити кредит до зарплати на карту. Кожен із них має свої переваги та підходить для різних потреб клієнтів.

Одним із найпопулярніших рішень є кредитна картка ВСЕМОЖУ Online, що дозволяє отримати кредитний ліміт до 300 тис. грн і користуватися коштами з пільговим періодом до 62 днів без переплат. Клієнти можуть сплачувати комунальні послуги, поповнювати мобільний рахунок та купувати валюту онлайн без комісії, а також отримувати кешбек до 20 % на три категорії від банку та партнерів.

Ще один продукт — Сплачуйте частинами, який дає можливість придбати товар у розстрочку, вносячи перший платіж через місяць після покупки. Термін оформлення до 24 місяців, без комісії на цей термін.

Формат Гроші в розстрочку надає змогу отримати до 300 тис. грн на термін до 24 місяців, переводити в розстрочку вже здійснені витрати з гривневої дебетової картки або кредитної картки та користуватися коштами без додаткових оплат за перекази чи зняття готівки.

Процентна ставка становить 2,99% після закінчення пільгового періоду від суми заборгованості.

Також доступний кредит готівкою ВСЕЯСНО, який оформлюється у відділенні до 36 місяців. За цим продуктом можна отримати до 300 тис. грн. Оформлення можливе у відділенні.

ПУМБ пропонує рішення, що дозволяють обрати найзручніший формат кредитування для покриття витрат ще до отримання заробітної плати.

Як оформити гроші до зарплати онлайн

Оформлення кредиту до зарплати в ПУМБ відбувається повністю онлайн і не потребує відвідування відділення. Щоб отримати кошти, достатньо кількох кроків.

Спочатку потрібно завантажити застосунок ПУМБ у App Store чи Google Play. Під час подальшої ідентифікації можна скористатися застосунком Дія або сфотографувати паспорт-книжку чи ID-картку та ІПН. Після підтвердження особи необхідно заповнити анкету на отримання Єдиного кредитного ліміту, який можна використовувати для різних послуг.

У більшості випадків весь процес займає небагато часу, і після схвалення кошти стають доступними одразу.

ПУМБ пропонує кредити, які вирізняються простим оформленням, вигідними умовами та якісною підтримкою 24/7. Це дозволяє швидко отримати фінансову допомогу, коли виникають непередбачувані витрати, а власного бюджету недостатньо.

Такий формат кредитування допомагає уникнути затримок у важливих питаннях і впевнено керувати своїми фінансами до моменту отримання заробітної плати.

Детальні умови кредитування можна переглянути на сайті https://www.pumb.ua/credit.