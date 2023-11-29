Контекстная реклама: быстрый рост и конверсии

Суть контекстной рекламы в поисковых системах зашифрована в понятии PPC – это плата за возможность переходов заинтересованного пользователя по вашей ссылке. При этом ценовой аспект зависит от той позиции, на которой будет размещено объявление. Определяется она по итогам аукциона. Помимо прочего, средний ценник за один клик у Google Ads разнится: зависит это от бизнес-сферы (распространенности, конкурентного уровня в нише, спроса на сервис либо товар).

Знать в подробностях об особенностях действия такого инструмента, как контекстная реклама, для эффективности его использования необязательно. Можно заказать услугу компании, занимающейся настройкой контекста. Например, обратиться в агентство интернет-маркетинга Wedex.

Принято выделять несколько видов PPC:

тематическую;

поисковую.

Первая появляется на страничках web-ресурсов и дополняет сведения, содержащиеся на сайте.

Вторая выводится для демонстрации пользователям по итогам выдачи поисковиков и зависит собственно от формулировки запроса.

Почему контекстная реклама – эффективный инструмент

Настройка промо PPC осуществляется непосредственно на ЦА – тех людей, что заинтересованы в определенной продукции либо сервисе рекламодателя.

Контекстная реклама Google платна, но производится оплата за клик, объявления пользователям демонстрируются, соответственно с запросами, поведением последних в Сети. Это и делает контекст одним из наиболее действенных инструментов в деле продвижения бренда.

Среди преимуществ такой рекламы также гибкость настройки. Сервис Google Ads доступен для оперативного внесения изменений в аккаунт-настройках: это делает предложения более эффективными.

Стоимость данной рекламы в стране может различаться. Сервис Google Ads позволяет настроить кампанию с учетом запланированного бюджета. Также можно оплачивать лишь конверсию (такой функционал доступен в настройках).

Этапы работы по контекстной рекламе в Google Ads

Опытные специалисты настроят инструмент в соответствии с потребностями бизнеса заказчика. Процесс PPC-настройки подразумевает взаимодействие клиента с исполнителем. Для успешной кампании необходимо:

выделить ЦА, произвести анализ ее запросов;

проанализировать интернет-площадки компаний-конкурентов;

определиться с целями промо кампании заказчика.

Деятельность Wedex по настройке контекста также подразумевает анализ страничек веб-сайта клиента, на которые будут вести объявления. Необходимо выделить СЯ, плюс ключевики. ​​

Далее для объявлений готовятся тексты, промо кампания настраивается в Google Ads-аккаунте.

Затем делаются начальные ставки, необходимо пройти процесс модерации, и кампания будет готова к запуску.