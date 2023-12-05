В Украине планируют бороться с ФОПами “уклонистами”

Сейчас Украина рассматривает возможность пересмотра системы единого налога для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Эта система, которая изначально была разработана для содействия развитию малого бизнеса, сейчас злоупотребляется средним и крупным бизнесом, чтобы “уклоняться” от уплаты своей справедливой доли налогов.

Даниил Гетманцев, председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, обсудил эти проблемы в интервью “Телеграфу”. Он подчеркнул, что, хотя во время войны не планируется менять налоговую модель, после войны ее изменение неизбежно. Злоупотребление нынешней моделью крупным бизнесом, который имитирует малые предприятия для минимизации налоговых обязательств, не соответствует стандартам Европейского Союза, и в этом Гетманцев соглашается с международными партнерами.

Пример других стран

Гетманцев предлагает Украине ориентироваться на восточноевропейские страны, которые успешно прошли подобный путь. Эти страны, в отличие от Франции или Германии с их различными обстоятельствами, предлагают более релевантные примеры для Украины.

В предыдущем заявлении Гетманцев назвал Польшу потенциальной моделью для реформирования налоговой системы Украины. Однако любые адаптации должны учитывать уникальные особенности Украины. Для сравнения, польская “упрощенная” система налогообложения в 2023 году имеет лимит операций в 2 миллиона евро, который в 2024 году увеличится до 3 миллионов евро. Ставки налога варьируются от 3% для гастрономии до 17% для таких профессий, как бухгалтеры и брокеры. В отличие от этого, в Украине сейчас действует единый 5% фиксированный налог для тех, кто относится к третьей группе системы единого налога.