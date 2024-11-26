Преимущества инвестиционного гражданства для сохранения капитала

Паспорт на основе инвестиций значительно расширяет потенциал своего владельца. Заявители вместе со статусом получают альтернативное место проживания, возможность без виз посещать десятки держав. Также дополнительное гражданство помогает безопасно вкладывать средства и приумножать их. Оформление инвестиционного гражданства регламентируется государственными программами. Сегодня в мире их более 10. В числе самых рентабельных – проекты Мальты для инвесторов.

Получение гражданства Мальты: условия

По состоянию на 2024 г. Мальта – единственное государство в ЕС, предусматривающее выдачу ВНЖ, ПМЖ и паспорта через инвестиции. На оформление гражданского статуса понадобится 1-3 года. В заявки разрешено добавлять супругов, детей до 29 лет, родителей от 55 лет. Процедура получения состоит из нескольких этапов:

Проверки мальтийской полицией кандидатур, в т. ч. по базам Европола и Интерпола.

Подачи заявки на ВНЖ, который необходимо сохранять 1 либо 3 года.

Сбора и подготовки пакета документов на гражданство, включая справку о несудимости и подтверждение легальности доходов.

Вторичной проверки заявителей. Она оплачивается: €10000-15000 за человека.

Внесения инвестиционных платежей, после чего инвестору и его близким изготавливаются паспорта.

Программой предполагается, что заявитель выполняет ряд требований:

Перечисляет взнос в пользу Фонда нацразвития. €750000 для паспорта спустя 1 год, €600000 – через 3 года плюс по €50000 за членов семьи.

Покупает жилую недвижимость за €700000 (ее нельзя продавать 5 лет). Вариант: аренда за €16000/год.

Вносит от €10000 на счет благотворительной организации.

ВНЖ и ПМЖ Мальты для инвесторов требуют меньше затрат – от €30000 на человека. Уже с картами резидента инвесторы могут пользоваться различными преимуществами получения статуса: выгодами налоговой системы, посещениями без виз всех стран Шенгена. С паспортами Мальты у их обладателей добавляются еще более ценные преимущества.

Что дает страна участникам иммиграционной программы

Мальтийское гражданство предоставляет новые возможности для деловой деятельности, в т. ч. право:

На безвизовые посещения 170 государств – Карибских стран, ОАЭ, США, Канады, Японии и др.

Проживать, работать и заниматься бизнесом на Мальте и во всех странах ЕС.

Открывать счета в мальтийских и других европейских банках, хранить в них средства.

Оформлять налоговые возвраты, не платить налоги с наследства, дарения. Ставка НДС на Мальте – 18%.

В отличие от других способов оформления гражданства, инвесторам разрешено переехать на Мальту без знания языка. Аннулирование имеющегося паспорта не понадобится.

Достойные альтернативы Мальте

Кроме Мальты можно отметить еще несколько направлений с перспективным гражданством:

Государства Карибского бассейна. Паспорта предоставляются на основании вложений двух типов (невозвратных и возвратных) через 3-7 лет в недвижимость, которую разрешено сдавать в аренду. Порог: $200000.

Вануату. Для получения статуса понадобится всего от $130000. Собственники международных компаний в стране могут вместо всех налогов платить $300/год.

Турция. На гражданство претендуют инвесторы, вложившие от $400000 в объекты недвижимости, которые можно сдавать в аренду и продать уже спустя 3 года.

Во многих случаях путь к гражданству лежит через инвестиционные ВНЖ/ПМЖ (как это реализовать, к примеру, в Венгрии – на imin-malta.com). Участвовать в большинстве программ можно лишь через лицензированного агента. Второй паспорт, полученный по всем нормам закона, может стать мощным инструментом и гарантией финансовой стабильности его обладателя.